“Le lesioni cutanee degli arti inferiori”, domani corso teorico-pratico a Torregalli, sabato Convegno a Firenze

(AGENPARL) – gio 29 febbraio 2024 “Le lesioni cutanee degli arti inferiori”, due giorni di eventi col patrocinio anche della Asl Toscana centro

Domani a Torregalli un corso teorico-pratico. Sabato a Firenze Convegno e consegna del “Nurses Award”

Il convegno sulle lesioni cutanee degli arti inferiori rappresenta un appuntamento ormai annuale, di grande rilevanza, che con il patrocinio anche della Asl toscana centro, si terrà sabato 2 marzo quest’anno presso il Grand Hotel Baglioni a Firenze e avrà il titolo “Le lesioni cutanee degli arti inferiori: quando esperienza, tradizione ed innovazione agiscono in sinergia” .

L’evento, giunto alla quarta edizione, vede come responsabile scientifico Renzo Lombardi, Patrizia Dalla Caneva per la segreteria scientifica (entrambi della Struttura operativa complessa della Chirurgia Vascolare del Nuovo San Giovanni di Dio) e come presidente Stefano Michelagnoli, Direttore del Dipartimento Chirurgico e della struttura di Chirurgia Vascolare.

Tra i relatori si annoverano non solo chirurghi vascolari ma anche infermieri in particolare del “Wound care team” dell’Asl Toscana Centro, e numerosi esperti nazionali e internazionali, tra cui Giovanni Papa (Trieste), presidente di una delle più importanti associazioni nazionali sulle lesioni, l’Associazione Italiana Ulcere Croniche (AIUC); Alberto Macciò specialista in chirurgia generale ed esperto per il trattamento dei linfedemi (Savona); Ferdinando Campitiello (Salerno), uno dei massimi esperti di sostituti dermici realizzati in laboratorio e utilizzati per coprire le ulcere profonde; Elia Ricci past president di AIUC (Torino) ; Michele Angelo Farina del direttivo e fondatore della SIMCRI (Caserta); Simone Serantoni esperto sulla chirurgia del piede e su innesti cutanei (Prato).

Le novità di quest’anno sono il corso teorico-pratico sul bendaggio elastocompressivo che si terrà domani presso il San Giovanni di Dio e che vede come docenti Vincenzo Mattaliano (Lucca), Roberto Polignano e Benedetta Giannasio (Firenze) referente per la Toscana dell’associazione dei pazienti affetti da linfedema, Alessandra Pavanelli del Wound Care team.

Altra novità quest’anno il Premio “Nurses Award” e la premiazione del miglior lavoro pervenuto sul trattamento delle lesioni croniche sotto forma di e-poster riservato agli infermieri.

Gli eventi delle edizioni passate hanno avuto un ottimo riscontro e gradimento da parte degli auditori e un crescendo nel numero di iscritti. Per quest’anno è prevista la partecipazione di 50 iscritti per il corso di bendaggio e di 200 iscritti per il convegno .

