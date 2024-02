Biden è risultato in buona salute durante l’esame fisico annuale in mezzo alle preoccupazioni riguardo all’età

(AGENPARL) - ROMA, 29 Febbraio 2024 - Il mercoledì scorso, il medico del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato che il leader è in ottima salute dopo aver completato il suo esame fisico annuale presso un ospedale militare. Questa valutazione è giunta in un momento in cui molte preoccupazioni circolano tra gli elettori riguardo alla sua idoneità per un secondo mandato alla Casa Bianca.

Nel promemoria di sei pagine, il dottor Kevin O’Connor ha confermato che il presidente si sente bene e che l’esame fisico non ha rivelato nuove preoccupazioni. Ha sottolineato che Biden continua a essere idoneo al servizio e ad adempiere pienamente a tutte le sue responsabilità, senza alcuna necessità di esenzioni o accomodamenti.

Il documento inviato alla Casa Bianca dopo il controllo di oltre due ore e mezza al Walter Reed National Military Medical Center, vicino a Washington, ha anche descritto il presidente come un maschio di 81 anni in salute, attivo e robusto.

Il presidente Biden, attualmente il capo di stato più anziano nella storia degli Stati Uniti, ha scherzato durante un evento sulla lotta al crimine, menzionando che un team medico “pensa che io sembri troppo giovane”, assicurando ai giornalisti che “va tutto benissimo” per quanto riguarda la sua salute.

Se dovesse vincere le elezioni presidenziali del 2024, Biden avrebbe 86 anni alla fine del suo secondo mandato quadriennale. Nonostante la sua età, il presidente democratico ha costantemente affermato di essere in buona forma, preparandosi per la possibile rivincita con l’ex presidente Donald Trump a novembre.

Le preoccupazioni pubbliche sulla sua età sono aumentate recentemente dopo un rapporto di un consulente speciale sulla gestione di documenti riservati, che lo ha descritto come un individuo con “una scarsa memoria”.

I risultati dell’esame di routine sono stati annunciati il giorno successivo alla vittoria di Trump nelle primarie presidenziali repubblicane nel Michigan, estendendo la sua serie di imbattibilità a sei gare contro l’ultima concorrente, Nikki Haley, nella corsa alle nomination del partito per le elezioni.

Con 77 anni, sia Biden che Trump si sono accusati reciprocamente di subire un declino mentale. Nel frattempo, Haley ha dichiarato che entrambi gli uomini sono troppo anziani per assumere decisioni cruciali per gli Stati Uniti.