(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 *VERSO UNA NUOVA UNIONE DELL’ENERGIA?*

*CONCLUSO IL CONVEGNO A PALAZZO MONTECITORIO*

Si è concluso oggi a Palazzo Montecitorio a Roma il convegno “Verso una

nuova Unione dell’Energia? L’UE fra sostenibilità ambientale, geopolitica e

competitività” L’iniziativa, promossa dall’associazione a/simmetrie con il

Patrocinio della Camera dei Deputati, ha visto la partecipazione, tra gli

altri, degli esperti Simona Benedettini (consulente indipendente in

politiche e regolazione dei mercati energetici), Andrea Péruzy, Chicco

Testa (presidente Assoambiente) e Sergio Giraldo (a/simmetrie). Le

conclusioni sono state affidate al Presidente della Commissione attività

produttive, Alberto Luigi Gusmeroli, e al Presidente della Commissione

bicamerale per il controllo degli enti gestori, Alberto Bagnai. A moderare

i lavori è stata la giornalista Fiorina Capozzi.

“Le politiche energetiche della Unione Europea”, ha affermato Simona

Bandettini, “per quanto condivisibili nelle intenzioni e negli obiettivi,

stanno danneggiando significativamente la competitività delle imprese

europee sui mercati globali. Su questo è necessario che il prossimo

Parlamento UE apra un dibattito”.

Per Andrea Péruzy la geopolitica dell’energia oggi “è bipolare. In un

simile contesto l’Europa è marginale, anche se sicuramente in questo ultimo

periodo ha fatto molto, ridisegnando la geografia dell’approvvigionamento

di gas. I dati dicono che l’energia generata dal vento supererà quella

generata dal gas. Ma la strada si annuncia lunga e complessa”. Per quanto

riguarda l’Italia Pèruzy ha spiegato che “nel nostro Paese tutto ciò che ha

a che fare con le infrastrutture è utile, necessario e doveroso. Sono tutte

priorità. Spetterà ai Governi che si succedono decidere di allocare i fondi

e decidere quali sono le priorità”.

Per il presidente di Assoambiente, Chicco Testa “L’Europa si trova in

un’impasse considerevole nella costruzione di un mercato di energia. Con la

guerra russo-ucraina abbiamo riscoperto il primo comandamento di ogni

politica energetica: la sicurezza. In questo contesto, si è dovuto fare i

conti con un dato noto, vale a dire che l’Europa dipende enormemente

dall’importazione di combustibile per sopravvivere. Quando si è posto il

problema della sicurezza le politiche dei vari paesi si sono divaricate,

perché ognuno ha pensato a come salvaguardare la propria posizione. Nel

momento peggiore della crisi energetica i tedeschi hanno deciso di chiudere

tre centrali nucleari, sostituendole con il carbone. La Francia ha fatto la

scelta opposta aprendo nuove centrali. E poi c’è la questione molto

complessa del Green Deal. Noi ce la siamo cavata, ma dobbiamo cercare di

conquistare qualche posizione in termini di leadership tecnologica. Se c’è

una strada possibile è quella che passa attraverso veri e propri salti

tecnologici che ci permettano di produrre energia in modo diverso rispetto

al passato. Dal nucleare di quarta e quinta generazione, a batterie che

possono concentrare l’energia almeno 20/30 volte in più rispetto a ora, una

nuova generazione di fonti rinnovabili. Altrimenti dall’Europa continuiamo

a raffigurarci un mondo che non è quello reale”.

Per Sergio Giraldo, socio dell’associazione a/simmetrie e attivo da oltre

25 anni anni nel settore dell’energia “mentre l’Unione europea spingeva per

la transizione verde, che richiede ingenti investimenti, la BCE alzava i

tassi di interesse, provocando una brusca frenata che farà ritardare di

anni il raggiungimento degli obiettivi. Senza massicci investimenti nelle

reti l’Unione dell’energia resterà solo una cornice vuota. Berlino e Parigi

non sono favorevoli a una Unione dell’energia, se non alle loro condizioni.

Dopo trent’anni da Maastricht dovrebbe essere chiaro che nulla si fa a

Bruxelles che non piaccia al complesso finanziario-industriale tedesco”.

Le conclusioni sono state affidate al Presidente della Commissione di

vigilanza sugli Enti Gestori Alberto Bagnai, e al presidente della

Commissione attività produttive, Alberto Luigi Gusmeroli. “La crisi

energetica evidenzia una serie di importanti contraddizioni interne al

progetto europeo”. Lo ha affermato il deputato e responsabile economico

della Lega, Alberto Bagnai, in occasione del Convegno “Verso una nuova

Unione dell’Energia? L’UE fra sostenibilità ambientale, geopolitica e

competitività”. L’iniziativa, che si è tenuta oggi nella Sala della Regina

di Palazzo Montecitorio a Roma, è stata promossa dall’associazione

a/simmetrie con il Patrocinio della Camera dei Deputati. “Basti pensare”,

ha detto Alberto Bagnai, “all’evidente incoerenza tra la volontà di

perseguire un’economia di mercato e l’imposizione di target quantitativi,

tra cui tetti ai ricavi e obiettivi vincolanti nella riduzione dei consumi,

sfiduciando, ancora una volta, il segnale di prezzo e il meccanismo

decisionale decentrato, che è l’essenza dell’economia di mercato”. Secondo

il responsabile economico della Lega “la volontà di orientare il mercato

con target quantitativi determina distorsioni importanti”.

Per il Presidente della Commissione attività produttive, Alberto Luigi

Gusmeroli, che ha ricordato come “è molto importante che la transizione

ecologica sposi la sostenibilità economica e sociale. Come commissione

attività produttive abbiamo affrontato temi come quelli degli imballaggi,

dell’efficientamento energetico e dell’automotive, che sono stati

affrontati dall’Europa mettendo delle scadenze praticamente impossibili da

raggiungere. Però dobbiamo dircelo che sono impossibili da raggiungere. Se

noi vogliamo spingere all’impossibile alla fine genereremo avversione.

Siccome tutti noi vogliamo un ambiente consono all’esistenza delle nostre

future generazioni, non dobbiamo creare l’avversione. Su molti temi

l’Europa non tiene conto delle diversità”.