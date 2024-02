(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 Palazzuolo, firmato l’acquisto da parte di Asl dell’immobile in via d’Aosta. Sarà sede di una Casa di Comunità

Servizi più vicini ai residenti in zone montane. Giani: “Vantaggi anche per la sostenibilità del sistema”

Firenze – L’Azienda Usl Toscana Centro ha firmato oggi l’acquisizione dell’immobile destinato a nuova sede dei servizi medici e socio assistenziali in via Duca d’Aosta a Palazzuolo sul Senio. Nel distretto di Palazzuolo sul Senio verrà realizzato una Casa di Comunità Spoke, in rete cioè con le Case di Comunità Hub, secondo quanto previsto con il nuovo sistema territoriale socio-sanitario dal DM 77/22 e dalla delibera regionale toscana 1508/23.

La nuova struttura ospiterà i servizi sanitari e sociali del territorio dedicati alla presa in carico integrata della popolazione (specialisti, infermieri del territorio, assistenti sociali, medici della continuità assistenziale).

Si tratta di un importante tassello della rete territoriale e della realizzazione di strutture poste in modo diffuso sul territorio che permettono di avvicinare i servizi ai cittadini anche residenti in zone montane.

Importante il contributo di Regione Toscana e Strategia Aree Interne che insieme a Asl Toscana centro hanno permesso il raggiungimento del finanziamento complessivo necessario ad acquistare e ristrutturare un immobile da adibire a Casa di Comunità.

“ Le Case di Comunità sono l’infrastruttura che ci aiuterà ad offrire servizi in maniera diffusa sul territorio, vicino a dove i pazienti vivono – commentano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini – Questo si tradurrà in un vantaggio per i cittadini ma anche per la sostenibilità del sistema e i pronto soccorso degli ospedali che, attraverso una potenziata assistenza territoriale, dovranno far fronte a minori casi ed accessi ”.

I nuovi spazi andranno a liberare inoltre quelli che attualmente ospitano il distretto all’interno della locale RSA, aumentandone la capienza.

“ Attraverso l’acquisto di questa struttura – – dichiara l’Ing. Valerio Mari, Direttore generale della Asl Toscana centro – ci proponiamo di mettere a disposizione dei residenti di Palazzuolo una sede polivalente per la presa in carico dei bisogni di salute e di cura, una Casa di Comunità che potrà offrire una risposta il più possibile vicina alle esigenze di chi abita in un territorio montano ”.

“ Nell’esprimere la nostra soddisfazione per il coronamento di un percorso che ci ha impegnato quasi quotidianamente dal primo giorno del nostro mandato – dichiara il Sindaco di Palazzuolo, Gian Piero Moschetti – ringraziamo il presidente Giani e l’assessore Bezzini per il supporto datoci e per aver creduto in questo progetto . La nuova struttura permetterà a Palazzuolo di avere un distretto sanitario di elevato livello che potrà offrire, oltre agli attuali servizi sanitari anche quelli di medicina specialistica e veterinaria. In ultimo localizzando il nuovo distretto nell’edificio prescelto, rigeneriamo un immobile storico nel centro del Paese e portiamo nuove attività nel cuore storico del Borgo dell’Ore ”.

” Un risultato importantissimo, frutto di un proficuo lavoro di squadra – sottolinea anche il presidente della Società della Salute Mugello, Paolo Omoboni – per il quale ringrazio la Società della Salute e in particolare il Direttore, Marco Brintazzoli, e il componente dell’assemblea Iacopo Menghetti, vice sindaco di Palazzuolo, che ho visto a lavoro quotidianamente per questo risultato. Un significativo investimento che dà gambe al nostro impegno per i cittadini delle aree interne a tutela del loro diritto a servizi vicini e di qualità. Mentre il Sistema Sanitario Nazionale si sta indebolendo, con un continuo definanziamento, noi continuiamo a investire sui territori montani”.

La ristrutturazione dell’immobile permetterà anche di ospitare la specialità forestale dei Carabinieri che troverà qui una nuova sede al servizio del territorio. “ Ringrazio il Sindaco Gian Piero Moschetti, la Regione Toscana e la Comunità di Palazzuolo Sul Senio per la vicinanza che hanno sempre dimostrato all’Arma ed in particolare alla specialità “Forestale” – le parole del Colonnello Luigi Bartolozzi, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze – in un territorio montano ad alta valenza ambientale. Un nuovo presidio è sinonimo di maggior controllo, in un contesto di difesa e di protezione del territorio, in un’ottica di prossimità alla popolazione con le sue peculiari esigenze e problematiche ”.

