Italia Baseball sarà al via della Haarlem Baseball Week 2024

(AGENPARL) – mer 28 febbraio 2024 Nel programma del 2024 della Nazionale Elite di Italia Baseball è confermata la Honkbalweek Haarlem, che avrà luogo dal 12 al 19 luglio a Haarlem (Olanda).

La competizione, giunta alla sua 31esima edizione (la prima si tenne nel 1961), manterrà il suo tradizionale format con 6 squadre partecipanti. Confermate rispetto all’edizione 2022, oltre all’Italia, la nazionale di casa del Regno dei Paesi Bassi, le selezioni del Giappone e degli Stati Uniti, mentre entrano nel novero delle partecipanti Cina Taipei (si tratta di un ritorno per la formazione dell’isola di Taiwan) e la Spagna campione d’Europa nell’annata scorsa.

Il suggestivo palcoscenico del Pim Mulier Stadion e l’area circostante al diamante, che prevedrà ancora una volta numerose iniziative collaterali, rappresenta anche la prima pietra per il progetto Club Italia LA28, con cui la Nazionale Elite si prepara in vista del prossimo quadriennio olimpico.

Per l’Italia sarà la settima partecipazione alla Haarlem Baseball Week, nonchè la terza consecutiva dopo le edizioni del 2018 e del 2022. Nelle ultime due apparizioni, gli azzurri registrano quattro vittorie – contro Cuba (nel 2018 e nel 2022), Germania (nel 2018) e Curacao (nel 2022) – su tredici partite. Le sconfitte nel playoff contro Paesi Bassi e Cuba chiusero il percorso al quinto posto nel 2018, mentre due anni fa, nonostante due successi e un quinto posto nella prima fase giunto per via della classifica avulsa, l’Italia è stata sconfitta dalla formazione cubana nella finale per il quinto posto e ha terminato il torneo in sesta posizione.

Nelle foto allegate di K73/NADOC, alcune immagini dalla Haarlem Baseball Week 2022.

