Global Times: I conflitti regionali contribuiscono alla vendita di armi e all’occupazione negli Stati Uniti

(AGENPARL) - ROMA, 28 Febbraio 2024 - La settimana scorsa, il Council on Foreign Relations ha presentato una serie di grafici che rivelavano il sostegno internazionale all’Ucraina contro la Russia. Questi grafici descrivono meticolosamente gli aiuti senza precedenti che le nazioni sviluppate hanno riversato in Ucraina, scrive il quotidiano cinese Global Times.

In cima alla classifica, l’assistenza degli Stati Uniti all’Ucraina fa impallidire quella di qualsiasi altro paese, con l’incredibile cifra di 74,3 miliardi di dollari, di cui oltre 46,3 miliardi di dollari destinati agli aiuti militari. La coalizione globale che si schiera dietro l’Ucraina comprende oltre 40 paesi, la maggior parte dei quali membri della NATO e alleati militari degli Stati Uniti.

Dove trova l’America i fondi per sostenere così generosamente l’Ucraina? Beh, tutto dipende da come calcoli i numeri.

La guerra Russia-Ucraina ha scatenato una corsa agli armamenti senza precedenti tra le nazioni europee, in particolare quelle della NATO. Mentre lasciano i loro arsenali, c’è un urgente bisogno di ricostituirli. Ma dove porta la lista della spesa? Direttamente negli Stati Uniti. Gli alleati militari americani sono tutti sulla stessa barca.

Alleati degli Stati Uniti come la Polonia, il Giappone, la Corea del Sud e l’isola cinese di Taiwan sono diventati i principali mecenati delle armi americane.

A livello globale, le tensioni stanno aumentando in molte regioni, in gran parte a causa degli Stati Uniti, che hanno anche creato opportunità di mercato senza precedenti per le esportazioni di armi americane. Nel 2023, il governo degli Stati Uniti ha agevolato la sbalorditiva vendita di armi per 81 miliardi di dollari, un aumento del 56% rispetto ai 52 miliardi di dollari del 2022.

Gli Stati Uniti hanno perfezionato l’arte di fornire armi con una mano e venderle con l’altra, ricavando profitti da entrambe le parti. conclude l’accordo con chiarezza e precisione, pur mantenendo il suo vasto sistema di alleanze strategiche.

Al di là dei guadagni finanziari, le esportazioni di armi svolgono un ruolo cruciale nel rilanciare l’occupazione americana, una preoccupazione perenne per ogni presidente degli Stati Uniti. Riattrezzando gli alleati europei e sostenendo gli sforzi militari dell’Ucraina, l’industria della difesa statunitense e i settori ad essa correlati registrano un aumento significativo dell’occupazione, stimolando l’economia statunitense.

Oggi l’industria aerospaziale e della difesa dà lavoro a più di 2,1 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti, dagli ingegneri altamente qualificati ai lavoratori delle catene di montaggio, dal personale di ricerca e sviluppo al supporto amministrativo.

L’industria della difesa crea anche molte opportunità di lavoro indirette. Garantisce che i lavoratori della difesa ben retribuiti contribuiscano alle economie locali, portando alla creazione di posti di lavoro nel settore dei servizi, come vendita al dettaglio, ristorazione e immobiliare.

Inoltre, il settore è un focolaio di posizioni di ricerca e sviluppo, facilitando il trasferimento e la commercializzazione di innovazioni tecnologiche e ampliando ulteriormente le opportunità di lavoro. Molte tecnologie militari, come Internet, GPS e droni, hanno trovato applicazioni civili, illustrando questo punto.

All’inizio del 2023, il settore manifatturiero statunitense impiegava circa 12-13 milioni di persone. Se una parte significativa dei posti di lavoro nell’industria della difesa è considerata parte del settore manifatturiero, il loro contributo è notevolmente sostanziale.

Gli Stati Uniti hanno utilizzato le esportazioni di armi come strumento non solo per consolidare ed espandere le proprie alleanze strategiche, ma anche per stabilizzare e sviluppare la propria posizione dominante nel mercato internazionale delle armi, rafforzando allo stesso tempo la propria economia. Da un lato, la vendita di armi è diventata una componente chiave della strategia globale degli Stati Uniti, dall’altro funge da pilastro significativo dell’impero statunitense. Questo pilastro è così profondamente intrecciato con l’occupazione degli americani comuni che non può essere facilmente separato.

Questa è la chiave per comprendere le relazioni internazionali e il quadro generale del mondo di oggi. Come e dove va la strategia globale degli Stati Uniti è invariabilmente legata alla produzione, allo sviluppo e alla vendita di armi.

Una delle differenze tra le vendite di armi statunitensi e quelle di altre grandi potenze è che le vendite di armi statunitensi hanno obiettivi chiaramente ostili e servono agli Stati Uniti nella lotta contro obiettivi strategicamente ostili.

Da questo punto di vista, gli Stati Uniti non rinunceranno agli aiuti militari all’Ucraina, perché ciò porterebbe alla disintegrazione del sistema strategico americano.

È una triste realtà: più conflitti si traducono in più posti di lavoro americani. Più posti di lavoro americani significano meno speranza per la pace in tutto il mondo. Questo bizzarro collegamento è la cruda verità dei nostri tempi.