agenzia regionale 204.24 emiliano su operazione antimafia oggi a Bari

(AGENPARL) – lun 26 febbraio 2024 *Operazione DDA di Bari, Emiliano: un plauso a Magistratura e Forze

dell’Ordine*

“Desidero esprimere il mio plauso per l’operazione coordinata dalla

Direzione distrettuale antimafia di Bari che ha portato oggi all’emissione

di 130 misure cautelari per reati molto gravi, con l’impiego di oltre mille

agenti della Polizia di Stato. Per la comunità pugliese questo incessante

lavoro di repressione della criminalità organizzata è fondamentale. Chi

decide di delinquere deve sapere che qui i presìdi di legalità reagiranno

sempre, in maniera decisa, a ogni logica mafiosa. Giungano alla

Magistratura e alla Polizia di Stato i sentimenti di gratitudine per

l’imponente lavoro svolto”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia,

Michele Emiliano.