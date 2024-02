Premiazione Delegazioni Aci Salerno. 2023 un anno di successi. Superati i 23.000 Soci

(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 *Premiazione Delegazioni Aci Salerno. 2023 un anno di successi.*

*Il Presidente Demasi ringrazia gli oltre 23.000 Soci.*

*23.666 Soci* rispetto ai 21.078 del 2022, con un incremento di oltre il

12% ponendosi all’ 11° posto tra gli Automobile Club a livello nazionale e

al primo posto in Campania, al di sopra della media nazionale per numero di

soci rispetto al parco circolante di veicoli.

Un territorio provinciale coperto da *33* *Delegazioni* oltre all’Ufficio

di Sede, *12 Agenzie Sara Assicurazioni, 3 Autoscuole del network Aci

Ready2go, 18 Aci Point, 11 Centri di Soccorso Stradale Aci Global*: questi

in sintesi gli importanti numeri di un anno di successi raggiunti

dall’Automobile Club Salerno nel 2023.

Tutte le Delegazioni hanno incrementato il numero di Soci nel 2023 rispetto

all’anno precedente, quattro invece le Delegazioni che, insieme all’*Ufficio

di Sede*, hanno raggiunto tutti gli obiettivi associativi:

*Prima classificata,* *premiata con la Targa Best Performer 2023 Platinum,

si conferma la Delegazione G&R Associati di Massimo Giudice e Alfonso

Rotolo a Salerno*; al *secondo posto, Best Performer 2023 Targa Gold, la

Delegazione EffeConsulting di Alessia Fiumara ad Angri. *

*Degne di particolare menzione anche le Delegazioni Emma Di Maio a Nocera

Inferiore e Full Service di Francesco Nacchia a Sant’Egidio del Monte

Albino che nell’anno 2023 hanno sfiorato i mille Soci, e le Delegazioni

Emmedue di Domenico Salvati a Castel San Giorgio, Cava Service di Lidia

Ferrara a Cava de’ Tirreni e Agenzia Ricciardone di Michele Calandriello a

Sala Consilina.*

Il *Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi* ha voluto

rivolgere un particolare ringraziamento ed apprezzamento per il lavoro

svolto dal *Direttore Giovanni Caturano*, coadiuvato dall’Account Sviluppo

Rete *Salvatore Riccio *e dai collaboratori *Antonio Milo, Carla Calicchio,

Domenico Granata e Antonio Autuori*.

Dal 2018 al 2023, nei sei anni sotto la guida del *Presidente Vincenzo

Demasi*, l’Automobile Club Salerno ha incrementato e rafforzato la propria

rete di *Delegazioni, Agenzie Sara, Autoscuole Aci Ready2go, Aci Point,

Centro Aci Global* ma soprattutto *è cresciuto di ben 9.201* *Soci, con un

incremento di oltre il 63% in sei anni* ed intensificando la presenza

istituzionale e sociale dell’Ente sul territorio salernitano.

Una grande soddisfazione per tutta la squadra dell’Automobile Club Salerno

magistralmente condotta dal *Presidente Vincenzo Demasi, supportato dai

suoi **Consiglieri,* e un nuovo punto di partenza per raggiungere

importanti traguardi anche nel 2024.

*Il Presidente Vincenzo Demasi ha voluto rivolgere il suo personale

ringraziamento, unitamente a quello dell’intero Consiglio Direttivo, a

tutti i 23.666 Soci che hanno aderito all’Automobile Club Salerno, porgendo

un saluto di benvenuto agli oltre 2.500 nuovi Soci. *

*“La famiglia Aci Salerno – ha dichiarato il Presidente Demasi – è