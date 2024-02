(AGENPARL) – gio 22 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

CAMPIDOGLIO, ITALIA VIVA: PRESENTATA RICHIESTA DI CONSIGLIO STRAORDINARIO SU SICUREZZA

Roma, 22 febbraio 2024 – “Ieri sera, con una delegazione di Italia Viva, siamo stati al Quarticciolo per accompagnare Don Antonio Coluccia in alcune piazze di spaccio del quartiere. Abbiamo voluto esprimere così il nostro sostegno a questo prete coraggioso che da più di vent’anni combatte nelle borgate una durissima battaglia contro i clan che si spartiscono il mercato della droga. Il tema della lotta al degrado, cioè al contesto nel quale la criminalità organizzata cresce e agisce indisturbata, deve tornare a interessare tutti i livelli della politica, che è chiamata a un grande sforzo collettivo per sostenere la crescita dei territori e ricucire il tessuto sociale. Oggi abbiamo presentato in Campidoglio, insieme alle altre forze di opposizione, una richiesta di consiglio straordinario su sicurezza e contrasto all’illegalità, con l’obiettivo di riportare al centro del dibattito pubblico questi temi e ribadire la necessità di investire più risorse su decoro, cultura e progetti di riqualificazione urbana e di rilancio delle periferie”. Così in una nota congiunta Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva, Luciano Nobili, consigliere Iv alla Regione Lazio, e Maria Elena Boschi, deputata Iv.

