BOLOGNA:OPERAZIONE ANTIDROGA ESEGUITE 19 MISURE CAUTELARI

COMUNICATO STAMPA

La Polizia di Stato di Bologna sta eseguendo una vasta operazione antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, per l’esecuzione di 19 misure cautelari eseguite a carico di cittadini marocchini.

Le misure restrittive eseguite dai poliziotti della squadra mobile sono a carico di cittadini marocchini che, organizzati in vari gruppi criminali, rifornivano con cessioni quotidiane di cocaina i quartieri Bolognina, Corticella e Borgo Panigale.

Nel corso delle indagini è stato acclarato un episodio di accoltellamento attuato da uno degli indagati nei confronti di un potenziale concorrente in una piazza di spaccio.

In costanza d’indagine sono state arrestate, in flagranza di reato, 20 persone, e sequestrati complessivamente 1 kg di cocaina, circa 20 kg di hashish e 35.000,00 euro in contanti.

Oltre un centinaio gli Agenti della Polizia di Stato impiegati, tra cui numerosi equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine, Reparto Volo, Unità Cinofile antidroga e personale della Polizia Scientifica.

Bologna, 22 febbraio 2024