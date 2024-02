agenzia regionale 176.24 Presentato il Bando del Premio nazionale ‘Giustina Rocca’

(AGENPARL) – mar 20 febbraio 2024 LIONS CLUB TRANI ORDINAMENTA MARIS

LIONS DISTRETTO 108 AB

LIONS MULTIDISTRETTUALE 108 ITALY

con il patrocinio di:

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE

DEL PREMIO NAZIONALE “GIUSTINA ROCCA”

I^ EDIZIONE – ANNO 2023/2024

Il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, il Lions Distretto 108AB Puglia ed il Lions Multidistrettuale 108

Italy, con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, della Regione Puglia e dell’Università degli Studi di Bari,

del Comune di Trani e dell’Ordine degli Avvocati di Trani, questi ultimi due anche in qualità di coorganizzatori

dell’evento, indicono la prima edizione del Premio Nazionale “Giustina Rocca”.

Il Premio Nazionale, in memoria ed in omaggio della giurista tranese Giustina Rocca, donna, avvocato ed

arbitro nel XVI secolo, si articola in due sezioni:

a) un riconoscimento alla carriera che verrà assegnato in favore di una avvocata o di una giurista

particolarmente distintasi nel 2023 che la Commissione Scientifica del concorso, per la prima edizione, ha

individuato nella Prof. Silvana Sciarra, già Presidente della Corte Costituzionale;

b) un premio in danaro che verrà assegnato a praticanti avvocate o ad avvocate che redigeranno un elaborato

concernente un caso trattato dinanzi all’autorità giudiziaria sulle tematiche della parità di genere o della

violenza sulle donne.

Possono concorrere al Premio le praticanti avvocate o avvocate, con un’età massima di trentacinque anni,

che siano iscritte in un Albo degli Avvocati o in un Registro dei Praticanti degli Ordini Forensi in Italia.

Gli elaborati, in lingua italiana, dovranno essere redatti utilizzando il carattere times new roman, dimensione

12, interlinea 1,5, max 30.000 caratteri compresi gli spazi, accompagnate da una breve lettera di presentazione

dell’autrice con l’espressa indicazione dell’Ordine di appartenenza.

Alla domanda di partecipazione al concorso deve altresì essere allegata una dichiarazione scritta, secondo il

modello allegato n. 2 al presente bando, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale la

partecipante indicherà sotto la propria responsabilità la data di abilitazione alla professione forense ovvero la data di

iscrizione all’Albo degli Avvocati o al Registro dei Praticanti presso l’Ordine di appartenenza.

Il premio consisterà in una somma in danaro pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), per la prima classificata, in

euro 2.000,00 (duemila/00) per la seconda classificata ed in euro 1.000,00 (mille/00) per la terza classificata. Alla

prima classificata verranno inoltre riconosciuti un abbonamento di durata annuale alla banca dati giuridica

GIURISPEDIA, dotata di intelligenza artificiale (AI) e un anno di pubblicazioni tecniche edite da Edizioni

Duepuntozero. Verrà riconosciuto un abbonamento di durata annuale alla banca dati GIURISPEDIA anche alla

seconda e terza classificata. Inoltre, a tutte le partecipanti al concorso che si registreranno all’evento a Trani presso

GIURISPEDIA valide per 6 mesi nonché un utile accessorio griffato in omaggio.

Domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il

modello allegato (allegato n. 1) al presente bando di concorso, con accluse anche le eventuali dichiarazioni rese ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e la lettera di presentazione come

richiesto nelle disposizioni precedenti, deve essere in formato pdf, digitalmente sottoscritta dall’autrice e corredata

da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La domanda, la fotocopia del documento di identità, le eventuali dichiarazioni rese ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e la lettera di presentazione come richieste nelle disposizioni