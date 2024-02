agenzia regionale 163.24 presentazione BTM Buy Puglia turismo puglia promozione

(AGENPARL) – lun 19 febbraio 2024 Anno XXIV

TURISMO: BUYPUGLIA E BTM ITALIA, DUE EVENTI UNITI PER LA NASCITA DI UN TERZO

POLO FIERISTICO

OPERATORI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI, COMUNITÀ OSPITANTI, AZIENDE ATTENTE

ALLA FORMAZIONE

La presentazione in conferenza stampa giovedì 22 febbraio ore 11

Palazzo della Presidenza Regione Puglia – lungomare N. Sauro 33 I piano – sala Di Jeso –

Bari

Turismo: la Puglia si propone come il terzo polo italiano per i professionisti del turismo.

Dopo la prima positiva esperienza dello scorso anno, torna la formula congiunta

del BUYPUGLIA (VIII edizione) insieme a BTM ITALIA – Business Tourism

Management (X Edizione) che si svolgeranno dal 27 al 29 febbraio alla Fiera del Levante di

Bari.

I due eventi condivideranno con l’industria turistica l’energia propulsiva che proviene dalla

sinergia fra pubblico e privato, con un’azione rivolta a buyers internazionali e italiani,

operatori, enti pubblici e privati, comunità ospitanti, aziende attente alla formazione.

La presentazione di BUYPUGLIA e di BTM ITALIA 2024 si svolgerà nel corso della

conferenza stampa che si terrà

Giovedì 22 febbraio ore 11

Sala Di Jeso – Palazzo di Presidenza Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro n. 33 – Bari.

Interverranno:

· Gianfranco Lopane – Assessore Regionale Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica

· Sebastiano Leo – Assessore regionale alla Formazione

· Aldo Patruno – Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia

· Luca Scandale – Direttore Generale Pugliapromozione

· Mary Rossi – Event Manager BTM

· Nevio D’Arpa – Ceo&Founder BTM

