Basiglio (MI) – Sicurezza e decoro sono priorità

(AGENPARL) – ven 16 febbraio 2024 Sicurezza e decoro sono priorità

Bassi livelli di criminalità, monitoraggio del territorio grazie all’azione congiunta di polizia locale e

carabinieri, con la collaborazione della vigilanza privata e potenziamento delle strumentazioni:

Basiglio è un Comune sicuro e presidiato. Costanti le relazioni della sindaca con le forze dell’ordine.

Incontrerà nuovamente il Prefetto per concordare ulteriori azioni anche con specifici atti

amministrativi

Basiglio (16 febbraio 2024) – Il territorio di Basiglio è sicuro. Lo dicono i dati statistici sulla criminalità

forniti dalla Prefettura di Milano. Emerge, ad esempio, che le denunce complessive per furti sono

passate da 151 del 2017 a 68 del 2022. Quelli sulle auto in sosta erano 52 sette anni fa e sono

diventati 12. Anche i furti in abitazioni si sono dimezzati, da 30 a 15.

Fondamentale l’impegno dei carabinieri, che garantiscono un presidio sul territorio tanto che

l’amministrazione comunale ha deciso di costruire una nuova e innovativa caserma. Altrettanto

importante è quello della polizia locale che avrà presto una nuova sede per il Comando e può

avvalersi di un capillare sistema di videosorveglianza. Per esempio, il progetto “Targa control” ha

permesso di identificare i veicoli senza revisione e assicurazione che tra l’inizio, quando erano 200, e

la fine del 2023 si sono dimezzati.

Nell’ottica della piena collaborazione con la Prefettura, la sindaca Lidia Reale ha chiesto un

appuntamento con il nuovo Prefetto di Milano per analizzare insieme alcune situazioni e concordare

delle azioni mirate. «Ho già conosciuto nei mesi scorsi il prefetto Claudio Sgaraglia – spiega la sindaca

– e ho in programma nei prossimi giorni un nuovo incontro nel quale intendo illustrargli le specifiche

esigenze di Basiglio sui temi della sicurezza e quali sono le azioni che vogliamo portare avanti. Allo

stesso tempo – conclude la prima cittadina – proseguono i tavoli sicurezza comunali per valutare

insieme gli interventi da portare avanti per garantire la sicurezza sul nostro territorio».

Nei giorni scorsi, la sindaca ha incontrato i comandanti della Compagnia carabinieri di Corsico

capitano Fabrizio Rosati e della stazione di Basiglio maresciallo capo Lorenzo Borello.

Novità sul fronte del personale della polizia locale, perché quest’anno si sono aperti alcuni spazi

assunzionali che prima il Comune non aveva.

«Nel 2024 – sottolinea la sindaca Lidia Reale – procederemo con l’assunzione di due nuovi agenti,