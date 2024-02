(ARC) Eventi: Roberti, Erminia Dionis Bernobi testimone eccezionale esodo

(AGENPARL) – gio 15 febbraio 2024 Presentato a Borgo San Mauro il libro “Una vita appesa a un

filo”. L’assessore: oblio della storia non fu casuale

Duino Aurisina, 15 feb – “Il libro di Erminia Dionis Bernobi ?

il racconto di una donna eccezionale che ha avuto una vita

straordinaria per le sofferenze che ha attraversato in giovent? e

per ci? che ? riuscita a costruire nella vita familiare e

lavorativa: una vita che rappresenta quella di tanti altri esuli

istriani, fiumani e dalmati la cui esistenza ? stata dimenticata

per tanti anni”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo

Roberti intervenendo in un ristorante di borgo San Mauro, nel

comune di Duino Aurisina, alla presentazione del volume “Una vita

appesa a un filo” che la signora Dionis Bernobi ha pubblicato a

cura del gruppo Hermada, supportata da sodalizi come

l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

“L’oblio che era calato sulle vicende degli esuli – ha riflettuto

Roberti – non fu qualcosa di capitato per caso, di caduto dal

cielo, ma fu voluto dalla politica di quegli anni perch? faceva

comodo per tanti motivi. Oggi ? doveroso fare giustizia a chi ha

patito e allo stesso tempo ? necessario ricostruire una porzione

di storia italiana che ? stata sottratta, perch? ogni popolo ha

bisogno di una memoria condivisa”.

Erminia, ultranovantenne, ha raccontato alcuni passaggi della sua

vicenda, a partire da quando, ragazzina, si rifiut? di scrivere

in croato “Io amo Tito” e fu buttata fuori di scuola nelle

vicinanze di Parenzo o da quando rischi? di essere gettata in una

foiba o da quando riusc? a fuggire in un rocambolesco viaggio a

piedi e su un carretto fino a Trieste, dove poi visse da profuga

apolide per tre anni prima di riuscire a muovere i primi passi

come sarta.

Alla presentazione, introdotta da Massimo Romita, hanno preso

parte varie autorit? tra il cui presidente dell’Associazione

Venezia Giulia Dalmazia Renzo Codarin e il presidente

dell’Associazione Giuliani nel Mondo Giorgio Perini.

ARC/PPH/gg

151918 FEB 24