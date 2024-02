Il Regno Unito diventerà l’unico paese del G20 senza la capacità di produrre acciaio grezzo 

(AGENPARL) - ROMA, 14 Febbraio 2024 - Il Regno Unito è destinato a diventare l’unico paese del G20 senza la capacità di produrre acciaio da materie prime poiché il suo stabilimento più grande diventa “verde” e si prevede che nel processo taglierà quasi 3.000 posti di lavoro.

La società indiana Tata Steel ha annunciato venerdì che demolirà i suoi altiforni presso l’acciaieria di Port Talbot in Galles e li sostituirà con un forno ad arco alimentato elettricamente al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica.

L’iniziativa, per la quale il governo conservatore ha contribuito con 500 milioni di sterline in denaro dei contribuenti, significherà che la Gran Bretagna non sarà più in grado di produrre internamente acciaio da materie prime, dato che i forni elettrici saranno in grado di convertire solo acciaio riciclato in materiali in acciaio.

Questa forma di acciaio riciclato è molto più debole di quella ricavata dalle materie prime e pertanto non può essere utilizzata per realizzare veicoli militari e altri progetti di difesa. Ciò significherà che la Gran Bretagna diventerà l’unica nazione del G20 incapace di produrre il proprio acciaio da materie prime a livello nazionale, ha riferito The Guardian .

Anche la conversione verde delle acciaierie richiederà più di quattro anni per essere completata e vedrà il taglio di ben 2.800 posti di lavoro, con un grave impatto sulla cittadina di 32.000 abitanti che ha già sofferto decenni di deindustrializzazione.

Commentando il progetto, il vicepresidente del multisindacato di Port Talbot Gary Keogh ha detto : “Questo stabilimento non fa parte della comunità, è la comunità. Ora stiamo lottando per uno stile di vita. Siamo una specie in via di estinzione… L’atmosfera è di devastazione, incertezza e probabilmente da un giorno all’altro – certamente nel mio caso – sarà rabbia”.

Keogh ha anche messo in dubbio i presunti benefici ambientali della conversione delle acciaierie, affermando che la Gran Bretagna cercherà semplicemente acciaio vergine all’estero, il che significa che verrà emesso ancora più carbonio, anche se fuori dal sito e lontano dall’altra parte del mondo.

“Vogliono produrre il loro acciaio a Jamshedpur [India]… trasportarlo per migliaia di miglia attraverso l’oceano su navi con motori diesel, e chiamarlo verde. È ora che le persone siano oneste”, ha detto.

A questa analisi ha fatto eco il presidente di The Spectator ed ex presentatore della BBC Andrew Neil, che ha scritto sul Daily Mail : “L’ironia è che decimare la nostra industria pesante, in realtà, non riduce le emissioni globali di CO2. Si stima che la conversione di Port Talbot verso una produzione più ecologica di arco elettrico ridurrà le nostre emissioni di CO2 dell’1,5%.

“Ma questo sarà inondato dall’aumento delle emissioni di CO2 altrove poiché importiamo più acciaio da paesi, in particolare dalla Cina, che ancora generano elettricità con carbone sporco”, ha aggiunto Neil, sottolineando che le emissioni di CO2 della Cina sono aumentate del 13% rispetto al passato. decennio e quindi “inondare” qualsiasi riduzione apportata dalle politiche Net Zero della Gran Bretagna.

Il giornalista ha continuato definendo la decisione ispirata dal governo di Tata Steel come il simbolo dei fallimenti dell’élite politica londinese e del loro “segnale di virtù verde”, che va a scapito delle comunità della classe operaia.

Ha scritto che il partito conservatore al governo e il partito laburista di opposizione di sinistra – che tradizionalmente difendeva i lavoratori prima della loro svolta verde – stanno “deludendo la gente comune britannica. Sono unanimi nel sostenere Net Zero, qualunque sia il costo in termini di posti di lavoro persi, prosperità, sicurezza energetica o crescita economica”.

Il leader del partito Reform UK fondato da Nigel Farage, Richard Tice, ha affermato che i lavoratori dell’acciaio britannici sono stati “sacrificati sull’altare della follia di Net Zero”.

“Al Partito Laburista non importa, a Keir Starmer non importa, a Ed Miliband non importa, al partito Tory non importa, a Rishi Sunak non importa… sono tutti ossessionati da Net Zero.”

Tice ha affermato che Reform UK è l’unico grande partito in Gran Bretagna che difenderà i lavoratori, promettendo di “promuovere e difendere posti di lavoro qualificati nel settore manifatturiero nel Regno Unito”.