Comunicato. Alla Asl migliora l’assistenza clinica: c’è anche la piattaforma “UpToDate”

COMUNICATO STAMPA

Si è svolto un webinar per incrementare l’utilizzo dello strumento

digitale

Alla Asl migliora l’assistenza clinica: c’è anche la piattaforma

“UpToDate”

ORISTANO, 12 FEBBRAIO 2024 – Elevare la qualità dell’assistenza clinica

e dei servizi sanitari offerti ai pazienti. Un obiettivo perseguito in

maniera costante dalla direzione generale della Asl 5 di Oristano e

supportato dalle iniziative della Struttura Semplice Dipartimentale

“Risk Management, Qualità e Formazione Permanente”, diretta dal dottor

Gianfranco Puggioni. In questo percorso si inserisce il webinar

organizzato nei giorni scorsi dallo stesso Risk Management sulla

piattaforma digitale internazionale “UpToDate”, già presente nel novero

degli strumenti a supporto dell’attività clinica e formativa degli

operatori sanitari di questa azienda. Una piattaforma, che rappresenta

un valido aiuto per ogni dirigente medico nel prendere le decisioni più

adeguate per il paziente in ogni tappa del suo percorso assistenziale.

“Abbiamo organizzato il webinar per diffondere maggiormente l’uso della

piattaforma nella nostra Asl”, ha esordito il dottor Puggioni.

LO STRUMENTO DIGITALE Sempre dottor Puggioni ha aggiunto: “UpToDate è

una piattaforma internazionale, che si rifa alle ricerche più avanzate

della letteratura scientifica in tutti i campi della medicina e fornisce

un contributo fondamentale alle decisione cliniche per il paziente in

ogni momento del suo percorso assistenziale”. Ovvero il dirigente

medico, nel proprio reparto, può rifarsi ai contenuti della piattaforma

come supporto alle decisioni più appropriate per lo stesso paziente.

L’accesso alla piattaforma “UpToDate” può essere effettuato sia dai

computer aziendali, che dai propri tablet o smartphone personali. Il

dottor Puggioni ha proseguito: “Le ricerche nella piattaforma consentono

di avere risposte in meno di un minuto, un sistema molto efficace in

reparto, ma anche nell’attività ambulatoriale. Le informazioni vengono

aggiornate ogni giorno, sono presenti circa dodicimila monografie in

tutte le specializzazioni mediche. Dunque risposte immediate sia sulla

diagnosi che sull’orientamento terapeutico, riducendo eventuali rischi

per il paziente. In questo modo possiamo costruire percorsi