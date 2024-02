(ACON) CASE ATER. FASIOLO (PD): LEGA HA IL SOLO FINE DI COLPIRE STRANIERI

(AGENPARL) – mer 14 febbraio 2024 (ACON) Trieste, 14 feb – “Se c’? una riflessione da fare sulla

bocciatura arrivata anche dalla Corte costituzionale, ? proprio

sul modo in cui il Centrodestra e la Lega fanno le leggi e su

come mettono davanti a tutto, persino ai diritti sanciti dalla

Costituzione, la loro ideologia”.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Pd Laura

Fasiolo, replicando alle dichiarazioni del capogruppo della Lega,

Antonio Calligaris, in riferimento alla sentenza attraverso la

quale la Corte costituzionale boccia le modifiche alla legge

regionale in materia di accesso agli alloggi popolari operate nel

2019, nelle quali si differenziava l’iter tra italiani ed

extracomunitari.

“Fa specie sentire il capogruppo della Lega, il principale

partito di maggioranza di cui fa parte anche il presidente

Fedriga – aggiunge la Fasiolo -, riferirsi in modo quasi

sprezzante e senza il minimo rispetto istituzionale per i

tribunali del Friuli Venezia Giulia (che si erano espressi su

questa norma) quando in uno dei suoi ultimi comunicati parla di

presunti festeggiamenti della Sinistra che ‘voleva addirittura

che la Regione si piegasse alla sentenza di un giudice ordinario

che si era espresso provando a imporre la rimozione della

norma’”.

Secondo la dem, “quello che ? preoccupante ? che, anzich?

prendere atto che la norma ? illegittima, la Lega stia gi?

pensando a come girare attorno alla sentenza della Corte

costituzionale. Parlano di equit? e fingono di accettare, come

sarebbe normale, la sentenza, quando ? invece evidente che

l’unico loro fine ? colpire a ogni costo e con ogni mezzo gli

stranieri regolari che vivono e lavorano nella comunit? del Fvg”.

ACON/COM/rcm

141612 FEB 24