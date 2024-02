CAINO E ABELE IN SINTESI QUEL PASTICCIACCIO DEL FILINDEU DOLCE E AMARO DECLINATO IN CHIAVE SARDA

(AGENPARL) – Roma, 12 feb 2024 – Trovo pazzesco che si ripeta questa condizione di involuzione che purtroppo colpisce alcuni compaesani-inizia così l’accorato appello dello chef Luca Mura 46 anni di Solarussa già vincitore di edizioni tv con prodotti tipici della Sardegna e conosciuto al grande pubblico, salito all’onore delle cronache , questa volta per aver brevettato un suo dolce e subito accusato di non averne la paternità (Filindeu dolce). “Sono partito dalla Sardegna anni fa con un sogno nel cassetto che ho realizzato con non pochi sacrifici (il Ristorante Bentu e soi ).Ho avviato la mia attività di ristorazione dedicandola alla mia terra natia ed ai suoi prodotti . Li prendo in loco aiutando il territorio e promuovendo le piccole realtà locali in una regione dove il tasso di disoccupazione è il più alto.Il Risultato? – continua lo chef scoraggiato-una guerra senza pari dai media locali che hanno applicato misure inique. L’invidia è un male vecchio quanto il genere umano ma fra di noi per chi è andato fuori ed ha realizzato dovrebbe esserci stima e solidarietà – sono basito ma siamo solo agli inizi , rimango comunque ottimista .conclude Mura.