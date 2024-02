Pistoia: 700mila euro per progetti di comuni e diocesi – comunicato stampa

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

Pistoia, venerdì 9 febbraio 2024

OLTRE 700MILA EURO PER PROGETTI DI COMUNI E DIOCESI

Restauri, comunità energetiche, riqualificazione di spazi verdi sono tra gli interventi sostenuti

da Fondazione Caript con il bando Progettiamo 2023

Sono in totale 19 i progetti di Comuni e Diocesi della provincia di Pistoia destinatari di

contributi per un importo complessivo di 708.335 euro, erogati da Fondazione Caript con

l’edizione 2023 del bando Progettiamo.

Il bando, che è rimasto aperto per tutto il 2023 e di cui adesso sono stati completati gli esiti,

è stato realizzato per aiutare gli enti locali a predisporre o completare progetti per accedere

a risorse del PNRR o di altri piani di finanziamento europei, dello Stato italiano o della

Regione Toscana.

Tra i progetti premiati è quello per il consolidamento, il restauro e la valorizzazione del

complesso di San Giovanni Fuorcivitas a Pistoia, la chiesa che, tra le preziose opere d’arte

custoditevi, ha anche la celebre Visitazione di Luca della Robbia.

Il contributo concesso è di 70mila euro per riprogettare la parte del complesso attorno al

chiostro romanico, in modo da renderne i locali adeguati a svolgervi attività culturali e

museali, attività pastorali, per ospitarvi associazioni e anche per ricavarne residenze.

L’intervento include il recupero dell’ex cinema Verdi come spazio polivalente per eventi

artistici e convegni.

Con 56mila euro è sostenuta la progettazione del Comune di Monsummano Terme per

aumentare gli spazi verdi e riqualificarne di esistenti, con iniziative dedicate ad esempio al

Parco Orzali, per la forestazione urbana di via del Fossetto e per un parco di orti urbani.

Con 54mila euro è sostenuta la progettazione esecutiva da parte del Comune di Larciano dei

lavori di adeguamento sismico, prevenzione incendi ed efficientamento energetico della

scuola media (secondo e terzo lotto di interventi che interessano il plesso).

Sulla montagna pistoiese un contributo di 49mila euro è stato assegnato al Comune di San

Marcello Piteglio per progettare un centro di bioeconomia forestale. Nell’area del polo

tecnologico d’innovazione a Campo Tizzoro, il centro sarà dedicato, impiegando nuove

tecnologie green, a estrarre composti da scarti delle filiere forestali dell’Appennino da

utilizzare in agricoltura, in cosmetica e farmaceutica, nell’industria alimentare e per

realizzare mangimi.

Un contributo di 20mila euro è stato concesso al Comune di Pistoia per progettare

l’intervento per rendere accessibile alle persone diversamente abili l’edificio del Pantheon

sul Parterre di piazza San Francesco, il cui restauro è stato recentemente portato a termine,

anche in questo caso con il sostegno di Fondazione Caript.

Tutti gli esiti del bando Progettiamo 2023 sono pubblicati su http://www.fondazionecaript.it nella

sezione “Bandi e modulistica”.