Cuneo | Teatro Toselli | SOLO QUANDO LAVORO SONO FELICE | sabato 17 e domenica 18 febbraio 2024. In occasione della replica del 18 febbraio prevista un’attività laboratoriale per i bambini dai 4 ai 10 anni

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Comunicato stampa, 7 febbraio 2024

PROMOZIONE SPECIALE

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTOTEATRO TOSELLI DI CUNEO

Prosegue la stagione del Teatro Toselli di Cuneo organizzata dal Comune in collaborazione con Piemonte dal Vivo con ancora tanti titoli in programma fino al 21 aprile.

Tra i prossimi appuntamenti segnaliamo di seguito i tre spettacoli fuori abbonamento che è possibile acquistare al prezzo speciale di € 15 (palchi e platea) sia online che in teatro.

Solo quando lavoro sono felice va in scena il 18 febbraio alle ore 18 per portare una riflessione sul lavoro, sulla vocazione, sui soldi, sul capitalismo, sul tempo di vita e il tempo di lavoro, sui pranzi di lavoro con sé stessi, sulla disperazione. Lorenzo Maragoni e Niccolò Fettarappa autori ed interpreti di questo spettacolo, portano sul palco un tema urgente con un linguaggio capace di coinvolgere generazioni differenti. Inoltre, in occasione della replica è prevista presso la biblioteca comunale un’attività laboratoriale per i bambini dai 4 ai 10 anni per consentire la fruizione degli spettacoli da parte delle famiglie che potranno assistere allo spettacolo mentre i piccoli saranno impegnati in attività creative e divertenti. I laboratori sono organizzati dalla Compagnia il Melarancio e per partecipare è necessario acquistare sul sito https://ticket01.comune.cuneo.it/index.aspx il biglietto per il laboratorio entro il 15 febbraio.

Il 3 volte Premio UBU Roberto Castello il 26 marzo arriva sul palcoscenico del Toselli con In girum imus nocte et consumimur igni (Andiamo in giro la notte e siamo consumati dal fuoco) nell’ambito della rassegna di danza We speak dance. Lo spettacolo, il cui titolo è un enigmatico detto latino, palindromo e dalle origini incerte, fonde cinema, danza e teatro. Sulla scena illuminata dalla fredda luce di un videoproiettore che scandisce spazi, tempi e geometrie, i personaggi diafani si dibattono con una gestualità brusca, emotiva e scomposta che arriva al limite della trance, mentre il ritmo martellante della musica e del movimento ipnotizza lo spettatore e crea un’empatia quasi fisica con la fatica degli interpreti.

Info biglietteria spettacoli

È possibile acquistare i biglietti al prezzo speciale di € 15:

online alla pagina https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx

alla biglietteria del teatro (via teatro Toselli 9) i mercoledì feriali dalle 9 alle 12 e il giorno dello spettacolo a partire dalle 16.

Info biglietteria per il laboratorio Giocateatro del 18 febbraio.

In occasione dello spettacolo SOLO QUANDO LAVORO SONO FELICE previsto nella stagione di prosa del Teatro Toselli il prossimo 18 febbraio alle ore 18, la Compagnia il Melarancio, in collaborazione con il Comune di Cuneo, per permettere ai genitori di andare in tranquillità ad assistere allo spettacolo, organizza il laboratorio GIOCATEATRO rivolto ai loro figli in fascia di età compresa tra i 4 e i 10 anni. I genitori che desiderano usufruire del servizio dovranno accompagnare il proprio figlio / la propria figlia alle ore 17.30 presso la Biblioteca 0/18 in Via Santa Croce 6 e passare a riprenderli al termine della rappresentazione. Il servizio ha un costo di € 20,00 a partecipante e sarà attivabile con un minimo di 5 partecipanti. Il biglietto di ingresso è acquistabile accedendo al seguente link:

https://ticket01.comune.cuneo.it/home.aspx ed entrando nello spazio Il Melarancio – Teatro Ragazzi. I biglietti saranno acquistabili entro e non oltre giovedì 15/02/2024.

INFO E BIGLIETTI | PRESS KIT |