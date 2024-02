(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Comunicato stampa: Pintus e la nazione italiana comici in aiuto della Sala Parto

Il comico Angelo Pintus ha donato uno strumento indispensabile per il monitoraggio fetale wireless in Sala Parto.

Galeotta fu una partita di calcio a Treviglio per beneficienza. Nonostante il destinatario della gara non fosse l’ospedale, i comici presenti si sono informati per altri eventi benefici in zona. Salvatore Ferrara, Presidente della Nazionale Italiana Comici, da “ex trevigliese” non ha perso tempo e si è informato.

Alla Sala Parto del nostro ospedale mancava, per completare la strumentazione presente il sistema di trasduttori senza cavi che rileva e trasmette via radio i parametri fetali standard ad un monitor.

Angelo Pintus, comico, imitatore e goleador della nazionale – noto al grande pubblico per gli sketch a Colorado, Zelig, col programma Pintus@Club ed ora in tour nei teatri con lo spettacolo “una brutta persona” – si è subito offerto di contribuire personalmente all’acquisto con la sua società, 50Tusen S.r.l..

Il saluto e il ringraziamento da parte della ASST Bergamo Ovest è stato portato dal dr. Antonio Manfredi, Direttore Sanitario: “Arte e Scienza sono i grandi pilastri delle comunità, unite da un legame profondo sin dai tempi più remoti, sostanzialmente in qualunque cultura. Entrambi i campi hanno basilari fattori comuni: la sensibilità e l’empatia dei primi attori che, seppur in differenti contesti, consentono di prendersi meglio cura delle persone. I più sinceri ringraziamenti della nostra Azienda ad Angelo Pintus, la cui sensibilità ha un qualcosa di straordinario; è grazie a lui se ora riusciamo ad offrire un monitoraggio più accurato e naturale alle gestanti che si rivolgono alla nostra struttura. Siamo certi che offrire un ambiente più accogliente e cure meno invasive possa essere la strada da percorrere per rendere sempre più efficaci e sicuri i percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali e più serene i nostri assistiti”.

“L’erogazione liberale – spiega la dottoressa Antonella Villa, Direttore dell’Ostetricia – Ginecologia – di oltre 11.000€ è servita per l’acquisto di un cardiotocografico, uno strumento utilizzato per la rilevazione del battito cardiaco fetale in travaglio, strumento wireless, che, grazie a sonde portatili senza fili, trasmettono il segnale del nascituro ad un monitor telemetrico a distanza. Questa tecnica garantisce alla partoriente una totale libertà di movimento durante il travaglio, senza vincolarla al letto da parto o alla poltrona. L’acquisizione di questo sistema di telemetria è un altro passo in avanti per il nostro Reparto per tornare attrattivo sul territorio e vedere aumentare sempre più le donne della zona che vengono a partorire da noi ”.

Salvatore Ferrara – Presidente della Nazionale Italiana Comici “Oggi sono qui come Presidente della Nazionale Italiana Comici ma a Treviglio arrivai da Palermo nel 1962, all’età di 13 anni, raggiungendo i miei fratelli che già abitavano qui. Dopo il militare mi sono trasferito a Milano e ho intrapreso l’attività di massoterapista. Tra i miei impegni lavorativi e “sociali” quello di massaggiatore del Milan, di massaggiatore sportivo della nazionale italiana artisti tv e stelle dello sport e, infine, dal 2008, Presidente della Nazionale Italiana Comici. Questa squadra è composta da moltissimi comici di Colorado, Zelig e Made in Sud e ha come trascinatore Angelo Pintus. Con lui organizziamo raccolte fondi da destinare a ospedali italiani, soprattutto alle Pediatrie e Punti Nascita, e cerchiamo di aiutare economicamente famiglie in grande difficoltà, soprattutto ove vi siano bambini diversamente abili. Questa donazione è dettata dal mio cuore”.

All’inaugurazione dello strumento erano presenti Salvatore Ferrara (Presidente della Nazionale Italiana Comici), Giuseppina Ferraro (segretaria) e Diego Valentin (giovane trevigliese che collabora con la Nazionale per l’organizzazione di eventi in loco).

