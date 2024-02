Comunicato – Gli artigiani vicentini in udienza da Papa Francesco

(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Da Vicenza in 155 a Roma per l’udienza con Papa Francesco

prevista per sabato 10 febbraio

Sono 155 i vicentini che raggiungeranno Roma per partecipare sabato 10 febbraio

all’udienza con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano promossa da Confartigianato.

Tra loro 95 soci e dirigenti con i familiari, 10 soci Anap e una cinquantina di

collaboratori di Confartigianato con familiari. Alla guida del gruppo il presidente

provinciale Gianluca Cavion.

“Abbiamo esteso l’invito all’udienza a tutto il mondo di Confartigianato, soci e

collaboratori, e l’entusiasmo con cui è stato accolto è testimoniato dai numeri. Accanto

all’emozione di incontrare di persona Papa Francesco, credo che questo incontro

rappresenti anche un importante momento dal punto di vista aggregativo per chi ogni

giorno contribuisce alla crescita dei nostri territori portando avanti i valori di cui

l’artigianato è sempre fatto testimone”, commenta il presidente Cavion.

Comunicato n. 16 – 9 febbraio 2024

