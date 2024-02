(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Chiusura temporanea di via XXIV Maggio e via Leonardo da Vinci per lavori di Acquedotto Pugliese

Il Comune di Grottaglie informa i cittadini e gli automobilisti della chiusura temporanea di un tratto stradale per lavori programmati dell’Acquedotto Pugliese.

Date e orari:

Data di inizio: 12 febbraio 2024

Data di fine: 19 febbraio 2024

Tratto stradale interessato:

Via XXIV Maggio (da Poste Italiane) a via Leonardo da Vinci (interdizione totale dell’incrocio)

Dettaglio dei lavori:

Intervento di manutenzione sulla rete idrica e fognaria

Deviazioni e alternative:

i veicoli provenienti da via Ennio, Piazza IV Novembre, Partigiani Caduti e Piazza Regina Margherita non potranno svoltare su via Oberdan né proseguire per via Leone XIII;

via Umberto I sarà transitabile solo dai residenti con unica direzione di uscita su via Oberdan;

via Oberdan sarà chiusa al traffico nel tratto compreso da via delle Strettole a Via Oberdan. Per dirigersi verso via Partigiani Caduti – Via Ennio si potrà utilizzare via delle Strettole.

Si consiglia vivamente di evitare l’uscita della SS7 direzione Aeroporto, salvo se diretti alla zona industriale.

Si suggerisce di utilizzare lo svincolo Paparazio e Carraro delle Vacche in entrata e in uscita.

Il Comune si scusa per eventuali disagi causati dalla chiusura, necessaria per migliorare le infrastrutture idriche e fognarie della città.

Riapertura:

L’intera area sarà riaperta al regolare traffico veicolare a partire dal 19 febbraio 2024.

Informazioni: