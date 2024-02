(AGENPARL) – ven 09 febbraio 2024 Al ‘pacemaker’ contro il Parkinson un nuovo finanziamento da 2 milioni di

euro

Dall’European Innovation Council per sostenere Newronika, spin-off del

Policlinico di Milano e dell’Università degli Studi di Milano

Newronika, società spin-off del Policlinico di Milano e dell’Università

degli Studi di Milano, ha ricevuto un nuovo finanziamento di 2 milioni di

euro dall’European Innovation Council per estendere la sperimentazione

clinica di AlphaDBS, una tecnologia brevettata per la stimolazione

cerebrale profonda che punta a trattare i pazienti affetti dalla malattia

di Parkinson.

AlphaDBS è un sistema di stimolazione profonda del cervello capace di

gestire completamente le “fluttuazioni” tipiche della malattia: una sorta

di ‘pacemaker’ in grado di adattarsi automaticamente alle esigenze

individuali di ciascun paziente, e di stimolarlo solo quando è davvero

necessario. Il dispositivo è stato sperimentato negli ultimi anni su

diversi pazienti della Neurochirurgia del Policlinico di Milano, dove è

avvenuto anche il primo impianto sottopelle; ora, grazie al nuovo

finanziamento, la spin-off intende avviare uno studio clinico più ampio,

che parta dal Policlinico e che coinvolga anche diversi centri

internazionali, in modo da mettere a confronto l’efficacia della tecnologia

AlphaDBS con le terapie convenzionali per la malattia di Parkinson.

Come ha spiegato Sergio Barbieri, direttore del Dipartimento Area

Neuroscienze e Salute Mentale del Policlinico di Milano e board member di

Newronika, “il nuovo studio clinico, definito tecnicamente pivotal trial

randomizzato e cross over, sarà condotto in più centri europei ed americani

con il Policlinico a fare da capofila per l’Italia. Verranno reclutati 70

pazienti mai trattati prima con la stimolazione cerebrale profonda, sui

quali si andrà a valutare l’efficacia del trattamento di AlphaDBS rispetto

alla stimolazione non adattativa”.

“La spin-off Newronika affonda le sue radici nella ricerca scientifica

del nostro Ospedale – commenta Matteo Stocco, direttore generale del

Policlinico di Milano – ed è il chiaro esempio di come l’attività di

laboratorio possa impattare positivamente, e in modo concreto, sulla salute

e sul benessere dei pazienti. Continueremo ad essere capofila per

l’applicazione di questa tecnologia sui nostri malati, in modo da essere un

riferimento costante per i loro bisogni ma anche un punto solido su cui

attrarre l’attenzione dei potenziali investitori”.

Il finanziamento dell’European Innovation Council è un ulteriore

riconoscimento delle potenzialità del dispositivo e della capacità di

istituzioni pubbliche come il Policlinico di Milano e l’Università degli

Studi di Milano di essere attrattive a livello scientifico internazionale.

Negli ultimi anni, infatti, la spin-off Newronika ha ricevuto anche 4

milioni di euro come venture capital, un finanziamento di 8,4 milioni di

euro e un’ulteriore sovvenzione di 2,5 milioni dallo stesso European

Innovation Council per accelerare lo sviluppo della tecnologia in vista

della sua commercializzazione a livello europeo.

*Ufficio Stampa *

Comunicazione

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

http://www.policlinico.mi.it

*||* News *||* Youtube

*||* X