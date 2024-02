presentazione alla stampa- mostra Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano- MANN, 16 febbraio ore 11.30

(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Carissimo collega,

venerdì 16 febbraio, alle 11.30, sarà presentata alla stampa la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano”, in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli sino al 30 giugno 2024. All’evento interverranno Massimo Osanna (Direttore generale Musei del Ministero della Cultura), Luigi La Rocca (Direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Mic), Agnese Carletti (Sindaca di San Casciano dei Bagni) e Jacopo Tabolli (Coordinatore scientifico dello scavo- Università per Stranieri di Siena). Concluderà il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

I giornalisti interessati ad effettuare interviste e riprese della mostra potranno coordinare con me un appuntamento in sala dalle 10.15 alle 11 del prossimo 16 febbraio.

