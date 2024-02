(AGENPARL) – gio 08 febbraio 2024 Comunicato Stampa

IN SAIPEM L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Nei giorni scorsi sono stati sottoscritti diversi accordi tra le organizzazioni sindacali di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la direzione aziendale di Saipem. In evidenza la stesura di un protocollo sperimentale su una nuova strumentazione digitale per la tutela della sicurezza dei lavoratori nei cantieri, con l’implementazione di strumenti di IA deep learning.

Questo accordo prevede “La gestione delle cosiddette smart cameras – spiegano Filctem, Femca, Uiltec – che, introducendo l’intelligenza artificiale nel campo della sicurezza sui posti di lavoro, consentirà di effettuare una loro sperimentazione nel cantiere di Argo/Cassiopea. Su questo è stato coinvolto anche l’Organismo Paritetico Nazionale di HSE (Salute e Sicurezza) legato al contratto nazionale di lavoro”.