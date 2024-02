(AGENPARL) – mer 07 febbraio 2024 AGENDA ASSESSORI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024

Ore 9.45 – L’Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale Claudia Pratelli visita la Fosse Ardeatine con scuole che partecipano al Viaggio della memoria ad Auschwitz ( via Ardeatina, 174 )

Ore 15 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi effettua un sopralluogo al cantiere di messa a dimora di nuove alberature al Parco di Centocelle ( via Casilina, 761 )

Ore 15 – L’Assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini partecipa alla Consultazione pubblica sul tema della resilienza alle alluvioni presso la Sala Lecci al Bioparco ( Ingresso pedonale di Villa Borghese, via Aldrovandi angolo via Rossini )

Ore 16 – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi inaugura l’area ludica di Via Lemonia dopo i lavori di riqualificazione ( via Lemonia incrocio viale Appio Claudio )