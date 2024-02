(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 *Trattori, Bordoni (Lega): Roma primo comune agricolo d’Europa, ascoltiamo

chi protesta e fa proposte*

Roma, 6 gen. – “Roma, il più grande comune agricolo d’Europa per quantità e

per qualità dei prodotti della nostra terra, deve prestare ascolto agli

agricoltori che protestano con i loro trattori. Le imprese agricole nella

nostra regione danno lavoro a decine di migliaia di persone, più le filiere

e l’indotto”, così Davide Bordoni, consigliere capitolino e segretario

regionale della Lega nel Lazio. “L’agricoltura è la nostra identità,

dobbiamo conservare il nostro patrimonio naturale. Ma il combinato disposto

tra una burocrazia europea sempre più opprimente, l’ideologia verde che

difendendo una malintesa idea di ambiente spinge ai margini la persona

umana, l’aumento dei costi dei carburanti e delle materie prime determinato

dalla crisi congiunturale internazionale e dalla grande distribuzione,

costringe i produttori italiani a mobilitarsi per difendere i loro diritti

e il made in Italy. Il sindaco Gualtieri e la classe politica romana

dimostrino solidarietà verso i ceti produttivi del nostro Paese”, prosegue

Bordoni. “Gli agricoltori arrivati a Roma manifestino pacificamente il loro

dissenso. La Lega farà di tutto per rappresentare le istanze degli

agricoltori in Europa: invece di inseguire fantomatiche farine di grilli,

difendiamo i prodotti italiani, premiamo i giovani che tornano a lavorare

la terra, modernizziamo i PSR spendendo presto e bene i fondi europei e del

PNRR, creiamo nuovi bacini idrici, incentiviamo le startup e le aziende che

investono nell’agritech e nella innovazione tecnologica”.

*DAVIDE BORDONI *

Segretario regionale del Lazio della Lega

