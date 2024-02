Più di 4 universitari su 10 non hanno aperto un libro per sostenere l’ultimo esame e si sono affidati solo su appunti o sui materiali forniti dai prof. L’indagine Talents Venture per AIE

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 Le abitudini di studio all’Università

La sintesi dell’indagine AIE – Talents Venture sul cambiamento delle modalità e degli

strumenti di studio degli universitari

Più di quattro studenti universitari su dieci, interpellati sui materiali utilizzati per preparare

l’ultimo esame universitario, dichiarano di aver fatto a meno di libri e prodotti digitali

editoriali (quali contenuti integrativi, schede di approfondimento e prove di autoanalisi),

facendosi bastare appunti, propri o di colleghi, riassunti scaricati dal web, registrazioni delle

lezioni, slide, dispense, quiz ed esercizi del docente, correzioni di prove d’esame e altri materiali

non strutturati, spesso progettati per fornire un semplice supporto complementare allo studio dei

testi.

La ricerca “Le abitudini di studio all’Università”, svolta da Talents Venture per l’Associazione

Italiana Editori (AIE) su mille studenti universitari tra i 19 e i 30 anni, fornisce un quadro

aggiornato sulla frequenza di utilizzo da parte di ragazzi e ragazze dei diversi strumenti per la

formazione, e sulle motivazioni che sottendono alla preferenza di uno strumento rispetto all’altro.

Dove si studia. Nel dettaglio, il 59% degli studenti interpellati ha utilizzato libri e risorse digitali

editoriali per preparare l’ultimo esame universitario. I materiali più utilizzati dagli studenti, nella

maggior parte dei casi accanto ai libri, ma talvolta da soli, sono però quelli forniti dai docenti –

saggi, dispense, quiz – citati nel 78% dei casi, e quelli autoprodotti, come appunti e mappe

concettuali, indicati nel 71%. Il 54% degli studenti, infine, utilizza appunti e dispense forniti dai

colleghi o scaricati online.

Buoni e cattivi studenti? Materiali di studio editoriali (libro e digitale), materiali autoprodotti e

forniti dai docenti non sono in competizione uno con l’altro, ma complementari, disegnando un

universo studentesco che si divide tra studenti che approfondiscono e utilizzano più piattaforme

e altri che invece tendono a ridurre al minimo le risorse di apprendimento. In particolare, chi

utilizza i materiali editoriali (libro e risorse digitali) più spesso utilizza accanto ad essi anche i

propri appunti (52%), le slide proiettate a lezione (45%), le risorse autoprodotte come le mappe

concettuali (40%) e tutti gli altri supporti. Chi sceglie di non utilizzare materiali di studio

editoriali, utilizza meno anche i propri appunti (46%), le slide (40%), le risorse autoprodotte

(31%) e tutti gli altri supporti.

Studiare solo per passare l’esame? Emerge, tra alcuni studenti, una visione dello studio come

attività meramente funzionale al superamento dell’esame e non con il fine di acquisire una buona

formazione. “Hanno tutto ciò che serve per superare l’esame” è infatti tra le prime tre motivazioni

di utilizzo degli appunti propri, delle dispense del docente, delle registrazioni delle lezioni, dei

riassunti e delle dispense degli altri studenti, degli appunti dei colleghi. La facilità di utilizzo è

tra le prime tre ragioni di utilizzo degli appunti propri, dei riassunti e delle dispense online, delle

risorse create da altri studenti.

I materiali editoriali e il ruolo centrale del docente. Nella capacità del libro e dei materiali

digitali editoriali di imporsi come strumento di approfondimento e analisi per la maggioranza

degli studenti (59%), un ruolo fondamentale è giocato dai professori. Il fatto che tali materiali

sono stati indicati dal docente (53% dei casi) è la prima ragione del loro utilizzo, seguito dalla

considerazione che consentono una preparazione specifica (27%) e dalla loro completezza

(25%).

Leggere su carta aiuta a concentrarsi. Tra gli studenti che utilizzano materiali editoriali, oggi

disponibili sia in versione digitale che cartacea, una netta maggioranza (78%) preferisce la carta,

il 15% il digitale, mentre per il 7% è indifferente. La ricerca conferma quanto già evidenziato da

diverse ricerche a livello mondiale, secondo cui la lettura su carta è ritenuta dalle generazioni

native digitali più proficua per la comprensione e la memorizzazione. I primi tre vantaggi del

libro di carta sono infatti la possibilità di annotare e sottolineare (47%), la facilità di lettura/studio

(44%) e la facilità di concentrazione (43%). A vantaggio del digitale, gli studenti indicano la

sostenibilità ambientale (44%), la possibilità di accesso ovunque ci si trovi (41%) e la facilità di

trasporto (40%).

Caratteristiche rilevazione: C.A.W.I. test quantitativo su panel Toluna Italia. Intervallo di realizzazione: 15 giugno

2023 – 17 luglio 2023. Hanno iniziato la compilazione: 4.152.

Caratteristiche del target: 1000 interviste totali a giovani fra i 19 e i 30 anni, attualmente iscritti/e a un corso di

laurea triennale o ai primi tre anni di magistrale a ciclo unico, iscritti/e in atenei italiani non telematici.