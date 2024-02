(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 LAVORO. VOLPI-MALAGOLA (FDI): AUDITE ASSOCIAZIONI TRASPORTO AEREO, RAGIONARE SU VULNUS STAGIONALI

“Nell’ambito delle audizioni relative all’esame del DL Lavoro bis che si tengono in commissione lavoro alla Camera, in mattinata abbiamo ricevuto i rappresentanti delle associazioni datoriali del trasporto aereo: : Assovolo, Assaeroporti e Assocontrol. È stato un incontro importante che ha portato alla luce una problematica legata al settore della stagionalità e alle misure che regolano questo tipo di rapporto. I lavoratori stagionali ad oggi non possono contare su un contratto collettivo bensì sono soggetti a contratti individuali, il che crea inevitabilmente un vulnus dal punto di vista della tutela dei lavoratori. È necessario ragionare insieme, legislatori, associazioni di categoria e parti sociali, su eventuali nuove regole più congrue rispetto alle reali esigenze del comparto”. Così in una nota i deputati di Fratelli D’Italia Andrea Volpi Lorenzo Malagola, esponenti in Commissione Lavoro di Montecitorio.

