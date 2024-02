(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 6 febbraio 2024

Delegazione italiana Osce in Azerbaijan per elezioni presidenziali

L’Italia parteciperà con una rappresentanza parlamentare all’osservazione delle

elezioni anticipate del Presidente della Repubblica che si svolgeranno in Azerbaijan

domani, mercoledì 7 febbraio. Il team è guidato dal Presidente della Delegazione

italiana presso l’Assemblea Parlamentare dell’Osce (Organizzazione per la Sicurezza

e la Cooperazione in Europa), Eugenio Zoffili (Lega), ed è composto dai deputati

Vincenzo Amendola (PD-IDP), Fabrizio Comba (FDI), Mauro del Barba (IV-C-RE),

Emanuele Loperfido (FDI), e dai senatori Anna Bilotti (M5S) e Giuseppe De

Cristofaro (Misto). I Parlamentari italiani della Delegazione, accolti

dall’Ambasciatore d’Italia in Azerbaijan, Claudio Taffuri, stanno – in queste ore –

seguendo i briefing preparatori per la missione, organizzati dall’Osce a Baku e

osserveranno le elezioni nella capitale azera, a Sumgayit e nell’exclave di

Nakhchivan.

“L’osservazione elettorale – dichiara il Presidente Zoffili – sarà occasione di rilievo e

controllo del rispetto dei valori democratici della consultazione e dell’osservanza

delle norme e dei processi adeguati alla libera espressione del voto, nell’ambito della

missione Osce/Odihr (Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani)”.

