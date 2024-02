(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 DDL CAPITALI. TESTA (FDI): PROVVEDIMENTO CONTRIBUIRA’ AD INNALZARE COMPETITIVITA’ ITALIA

“Il ddl sulla competitività dei capitali rappresenta un ulteriore passo in avanti per il Paese perché persegue la finalità prioritaria di modernizzare e rendere più efficienti i mercati dei capitali italiani, rilanciando al tempo stesso l’economia nazionale e arginando la fuga di aziende locali verso luoghi rivali dell’Unione europea. Questo provvedimento, che s’inserisce nel solco delle misure già vigenti nella politica economica e di rilancio, contribuirà ad innalzare i livelli di competitività della Nazione. L’obiettivo del ddl è non solo quello di favorire nuove quotazioni, ma anche di garantire la permanenza delle società di capitali sul mercato italiano, evitando nuovi trasferimenti in Olanda. Grazie a questo provvedimento andremo a rimuovere gli ostacoli esistenti, i gap cronici accumulati nel passato, a causa delle politiche inconcludenti dei Governi precedenti, attraverso un pacchetto organico di interventi, che mirano a incentivare le quotazioni delle società e a diffondere l’azionariato della borsa italiana”. Lo ha detto nell’Aula della Camera Guerino Testa, deputato di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Finanze a Montecitorio, in dichiarazione di voto finale al ddl capitali.

“Il Governo Meloni ha voluto intraprendere un vero e proprio cambio di passo strutturale nel rapporto tra imprese e mercato dei capitali: da un lato, rimuovendo vincoli normativi e operativi e modificando l’accesso al mercato da parte delle imprese e, dall’altro, introducendo misure che stimolano, sia sul lato della domanda, sia su quello dell’offerta, la canalizzazione degli investimenti attraverso i mercati”, ha concluso.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati