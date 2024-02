COMUNICATO STAMPA – Il Comune di Senigallia aderisce alla Green Food Week

(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 GREEN

DAL 5 AL 9

FEBBRAIO 2024

IL CIBO

AMICO DEL

PIANETA

IL CIBO

E LA SCIENZA

Nel 2019 la commissione EAT-Lancet, composta dai 37 maggiori esperti mondiali di

clima, salute e sostenibilità, pubblica un report che definisce quale sia la dieta per la

salute planetaria dopo aver revisionato tutta la letteratura scientifica sull’argomento.

L’obiettivo è garantire un’alimentazione sana ai 10 miliardi di persone che

abiteranno la Terra nel 2050 con una gestione rispettosa delle risorse terrestri. Il

cibo, secondo la commissione, rappresenta la leva più importante per migliorare la

salute dell’uomo e del pianeta.

Le raccomandazioni si possono sintetizzare con

l’immagine di un piatto a cui dovremmo fare

riferimento, che specifica le categorie di cibo da

privilegiare nella nostra dieta. Il modello restituisce

l’idea che il consumo di prodotti animali debba

essere ridotto al minimo, mentre il consumo globale

di frutta, verdura, cereali, legumi e semi oleosi deve

almeno raddoppiare rispetto alle abitudini attuali.

LA DOPPIA

PIRAMIDE

Alla stessa conclusione è arrivata Fondazione Barilla che, sempre sulla base di studi

scientifici su nutrizione, salute e ambiente, ha disegnato una Doppia Piramide

Alimentare che affianca, a quella tradizionale, una piramide rovesciata relativa

all’impatto sul clima delle nostre scelte alimentari in termini di emissioni di gas

serra. Il fatto che le due piramidi siano complementari dimostra che mangiare in

modo sano, seguendo i dettami della dieta mediterranea e le indicazioni dell’OMS,

fa bene anche al pianeta, non solo alla nostra salute.

Gli esperti a livello mondiale concordano nell’affermare che gli alimenti di origine

vegetale come frutta, verdura, cereali integrali e legumi hanno l’impronta carbonica

più bassa, quindi sono meno inquinanti, e fanno bene alla salute delle persone.

Mentre i grassi animali e gli oli tropicali (come burro e olio di palma), la carne rossa e

quella processata (salumi, salsicce e wurstel), i dolci e i prodotti da forno a base di

farina raffinata e zucchero che troviamo in cima alla piramide alimentare e negli

spicchi più piccoli del piatto Lancet, sono meno salutari e causano un aumento delle

emissioni di gas serra nell’atmosfera.

IL CIBO AMICO

DEL PIANETA

Perché si parla di cibo amico del pianeta? Perché ci sono degli alimenti che vengono

prodotti danneggiando l’ambiente, consumando tante risorse e provocando

l’emissione di molti gas serra, che contribuiscono al surriscaldamento del clima. Ce

ne sono altri che, al contrario, crescono in condizioni tali da richiedere poche risorse,

contribuiscono alla tutela e fertilità dei suoli e fanno anche bene all’uomo.

Scoprire quali sono i cibi che fanno bene all’ambiente e che non inquinano è

importante per fermare il riscaldamento globale. Mangiandoli più spesso,

saremo anche più sani e forti.

I LEGUMI,

CIBO DEL FUTURO

Gli esseri umani hanno sempre mangiato i legumi, sin dal Neolitico, perché saziano e

rendono forti e sani.

Oggi i legumi sono studiati come cibo del futuro, per via dei loro benefici verso la

salute umana e la sostenibilità ambientale. Non sarà facile nutrire 10 miliardi di

persone nel 2050, ma grazie a ceci, fagioli, lenticchie e affini ce la faremo, dicono gli

scienziati. Sono la migliore fonte proteica che abbiamo a disposizione, perché

contengono elementi preziosi come fibre e antiossidanti. Sono anche un toccasana

per l’ambiente: la loro coltivazione aumenta la fertilità del suolo, un fatto

importante, perché un terzo dei terreni è ormai improduttivo, secondo la FAO. Le

radici delle Leguminose vivono in simbiosi con i batteri azoto-fissatori, che

trasformano l’abbondante azoto atmosferico in prezioso azoto organico, che verrà

poi utilizzato dalle piante e dagli animali per costruire anche le proteine.

Scegliere i legumi al posto della carne ci permette anche di evitare di inquinare con i

gas serra che derivano dagli allevamenti, che pesano per il 18-20% su tutti i gas di

origine antropica emessi in atmosfera. I contributi dei legumi nella mitigazione dei

cambiamenti climatici non finiscono qui: richiedono poca acqua per venire

coltivati e sono il modo più efficiente per sfruttare i suoli agricoli del pianeta,

perché ci consentono di mangiare direttamente i prodotti della terra senza usarli

per nutrire gli animali. Questo spiega bene il fatto che i legumi non solo fanno bene

al corpo, ma anche alla terra e al futuro del Pianeta. Venivano chiamati “la carne

dei poveri”, ma ormai è chiaro a tutti che sono “la carne dei furbi”!

IL MIGLIO,

UN SUPER CEREALE

Il miglio è un alimento resistente alla siccità, ha bisogno di poca acqua ed è

piuttosto facile da coltivare su suoli poveri e secchi. Ha un ciclo colturale breve che,

dalla semina al raccolto, dura in genere solo tre mesi, oltre ad essere resistente a

parassiti e malattie.

Nonostante sia una coltura poco esigente, è

in grado di produrre granelle con ottime

qualità nutrizionali. Il chicco è molto

nutriente, costituito principalmente da

carboidrati complessi, proteine e grassi

insaturi. L’amido a lenta digestione, insieme

alle fibre e ai polifenoli, lo rendono un

alimento utile per tenere sotto controllo

glicemia e colesterolo.

È ricco di minerali (ferro, magnesio, potassio, zinco, fosforo, calcio) e vitamine del

gruppo B: è definito un nutri-cereale perché più completo rispetto a grano, riso e

mais. Il miglio non contiene glutine e può essere consumato da soggetti affetti da

celiachia e sensibili al glutine. Per questo il miglio è un cibo inclusivo, che fa bene

alla salute e che, richiedendo meno fertilizzanti e pesticidi, aiuta a ridurre le

emissioni di gas serra e, quindi, a ridurre le cause del cambiamento climatico.

Per tutti questi motivi, l’ONU ha dedicato il 2023 alla riscoperta del miglio. In Italia

era così importante prima della diffusione di grano, mais e riso, che numerosi

Comuni ancora portano nel nome un richiamo al cereale che ci ha salvati da

numerosi carestie (Migliarino, Migliarina, Migliaro…).

CIBO BIOLOGICO

PER LA TERRA

L’agricoltura biologica è un tipo di agricoltura volto a produrre alimenti e fibre

evitando di sfruttare eccessivamente le risorse naturali, in particolare del suolo,

dell’acqua e dell’aria, ed escludendo l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi

(fertilizzanti, diserbanti e pesticidi). Il principio alla base dell’agricoltura biologica è

quello di preservare la fertilità del suolo, l’equilibrio e la biodiversità dell’ambiente in

cui si coltiva. Oltre al divieto di utilizzo di pesticidi e di fertilizzanti chimici

sintetici, nell’agricoltura biologica non vengono impiegati organismi geneticamente

modificati, viene applicata la rotazione delle colture e prevede che gli allevamenti

non utilizzino antibiotici e garantiscano il benessere animale. Tutti i prodotti biologici

passano attraverso diverse fasi prima di arrivare sulle nostre tavole. Dal produttore

al consumatore, la normativa europea garantisce che gli alimenti etichettati come

biologici siano stati prodotti, trasformati, manipolati e distribuiti secondo norme

specifiche. Mangiare prodotti biologici aiuta a preservare la fertilità dei terreni

e permette di consumare cibi ‘puliti’, evitando di assumere prodotti chimici.

Materiale educativo a cura di Claudia Paltrinieri, Paola Trionfi e Valentina Taglietti