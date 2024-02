Il Qatar avverte delle ripercussioni catastrofiche che deriveranno dall’interruzione dei finanziamenti dell’UNRWA per gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza

(AGENPARL) - ROMA, 5 Febbraio 2024 - Il Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ha confermato che il Qatar continuerà a sostenere l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei palestinesi (UNRWA), le cui responsabilità sono raddoppiate alla luce dell’attuale catastrofica situazione umanitaria che sta attraversando la popolazione civile, persone innocenti nella Striscia di Gaza.

Lunedì, durante l’incontro a Doha con il commissario generale dell’UNRWA, Philippe Lazzarini, il primo ministro ha sottolineato la volontà del Qatar di continuare l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza in modo sostenibile e senza ostacoli.

Ha inoltre espresso l’apprezzamento dello Stato del Qatar per l’importante ruolo svolto dall’agenzia nel fornire aiuti a milioni di persone nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, in Giordania, in Siria e in Libano.

Ha messo in guardia dalle conseguenze catastrofiche che deriverebbero dalla sospensione dei finanziamenti all’agenzia, e ha chiesto di separare l’agenzia come istituzione internazionale con valori e tradizioni solidi dalle accuse che hanno colpito un certo numero di suoi dipendenti che sono sotto inchiesta.

Da parte sua, il Commissario Generale ha espresso l’apprezzamento dell’Agenzia allo Stato del Qatar per il suo continuo sostegno ai suoi programmi, che contribuiscono a soddisfare le urgenti esigenze umanitarie dei nostri fratelli palestinesi.