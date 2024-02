Consigli Polizia Stradale

(AGENPARL) – lun 05 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

La nebbia che, in questi giorni sta creando numerosi disagi alla circolazione, non dev’essere mai sottovalutata dagli utenti della strada.

In generale, le avverse condizioni meteo tipiche della stagione invernale richiedono una maggiore attenzione e prudenza da parte dei conducenti.

Per questo, la Polizia di Stato consiglia di seguire alcune semplici regole per viaggiare in sicurezza:

· È bene sempre viaggiare informati sulle condizioni meteo e la viabilità alternativa;

· Assicurarsi sempre dell’efficienza del veicolo con particolare attenzione alle condizioni degli pneumatici;

· Viaggiare sempre a velocità moderata ricordando che, in presenza di condizioni meteo avverse, i prescritti limiti di velocità, sia autostradali che sulla viabilità ordinaria, sono ridotti;

· Fondamentale risulta mantenere la distanza di sicurezza e usare correttamente le corsie di marcia, soprattutto in presenza di visibilità ridotta;

· E’ molto importante rendersi visibili attivando le luci antinebbia;

· In caso di necessità, indossare sempre il giubbetto retroriflettente;

· Occupare la corsia di emergenza solo se strettamente necessario.

In tali contesti diventa ancora più importante mantenere alta la concentrazione per poter affrontare efficacemente eventuali imprevisti.