dom 04 febbraio 2024 GIORNATA CANCRO, MAZZELLA (M5S): APPELLO DELL'INTERGRUPPO MALATTIE RARE E ONCO-EMATOLOGICHE PER TUTELARE MALATI E GUARITI

Roma, 4 febbraio – “In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, l’Intergruppo parlamentare “Malattie rare e onco-ematologiche” (che coordino assieme ai colleghi Maria Elena Boschi, Elisabetta Gardini e Ignazio Zullo) unitamente a Favo, Ail e Uniamo si è riunito con l’obiettivo di accelerare l’iter della legge sull’oblio oncologico. L’occasione è stata propizia per sottoscrivere una lettera aperta, rivolta al ministro della Salute a cui ci appelliamo per tutelare i malati oncologici e chi è guarito.

Infatti, nonostante fosse già entrata in vigore la suddetta legge, i ministeri competenti – a distanza di un mese – non hanno ancora approvato i quattro decreti e le due deliberazioni necessarie per l’attuazione del provvedimento. Ad esempio, ricordo che entro il 2 marzo il ministero della Salute deve stabilire le modalità e le forme per la certificazione di guarigione, sentite le associazioni dei pazienti.

Secondo la Fondazione Umberto Veronesi, solo nel 2023 sono stimate 395mila nuove diagnosi di tumore in Italia, mentre i guariti arrivano quasi a un milione. Parliamo di una fetta di popolazione molto ampia che l’Intergruppo – in collaborazione con Favo, Uniamo e Ail – intende assolutamente tutelare, con l’obiettivo di non far rimanere nessuno indietro”. Lo afferma in una nota il senatore M5S Orfeo Mazzella.

