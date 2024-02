EUROPEE – CAPOZZELLA M5S PRONTO PER CANDIDATURA IN FVG

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 Mauro Capozzella, pordenonese, già capogruppo in Consiglio regionale per il Movimento 5Stelle nella passata legislatura, potrebbe scendere in campo in occasione delle prossime elezioni europee del giugno prossimo.

L’esponente pentastellato, non rieletto all’ultima tornata regionale pur ottenendo un numero elevato di preferenze, attuale coordinatore provinciale del M5S per il pordenonese, non ha smentito nè confermato le voci che stanno circolando in ambiente politici regionali.

La notizia, pare circoli anche negli ambienti del Movimento, è in attesa di ufficialità e si è fatta consistente nello stesso giorno – sabato 3 febbraio – in cui è stata annunciata la candidatura di Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone per FdI.

Ovviamente saranno gli iscritti del M5S con voto online a scegliere e decidere.