Empoli, collaboratrice scolastica rimasta da sola nell’istituto si fa male sul lavoro. La protesta Flc Cgil

*Collaboratrice scolastica rimasta da sola nell’istituto si fa male sul lavoro (prognosi di una settimana): è successo al liceo Virgilio di Empoli (Fi). La Flc Cgil a Usr e istituto: “Sono inaccettabili le carenze di personale Ata, che denunciamo da tempo. Una persona da sola non può gestire il post lezione, ne va della sicurezza”*

Firenze, 4-2-2024 – Alla fine delle lezioni, una collaboratrice scolastica rimane da sola nell’istituto, cade e si fa male mentre fa le pulizie. E’ successo lo scorso venerdì pomeriggio presso il liceo Virgilio di Empoli (500 alunni, due piani). La vicenda: alla fine delle attività scolastiche pomeridiane la collaboratrice scolastica in turno di pomeriggio si è trovata da sola, come purtroppo capita quotidianamente dall’inizio dell’anno, mentre docenti e studenti erano tutti usciti come da orario. Dovendo recarsi ad effettuare le pulizie delle aule, si è allontanata dalla portineria e ha chiuso a chiave la porta d’ingresso. Nel fare questa attività, insieme ad altre di competenza, è caduta dalle scale. Non riusciva a rialzarsi, e nella scuola c’era solo lei. A quel punto ha cercato di mantenere la lucidità e ha chiamato col telefono cellulare il 112. In un primo momento gli operatori si sono trovati di fronte alla porta chiusa e non sono riusciti a entrare nell’edificio. Fortunatamente dopo un po’ un’altra collaboratrice scolastica, che aveva regolarmente terminato il suo turno mattutino, è stata raggiunta telefonicamente e si è precipitata a scuola con le chiavi, per permettere l’ingresso dei soccorsi. Al pronto soccorso il referto della collaboratrice scolastica parla di contusioni in più parti del corpo e di una settimana di prognosi.

La Flc Cgil esprime vicinanza e solidarietà alla collaboratrice scolastica e punta il dito contro l’Ufficio Scolastico Regionale: “Da tempo denunciamo che la dotazione organica assicurata dall’USR è insufficiente e che le scuole si trovano costantemente sotto organico di personale Ata. Sono carenze inaccettabili, occorre garantire la presenza di almeno due collaboratori scolastici in entrata e uscita scuola. Anche a seguito di questo episodio riprenderà con ancora maggiore impegno la nostra vertenza per spingere l’Ufficio Scolastico a rivedere le sue scelte del tutto inadeguate”.

Il sindacato si rivolge anche alla dirigenza del liceo empolese: “Esortiamo la Dirigente Scolastica a protestare presso il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e reclamare più organico Ata. Una persona da sola non può gestire adeguatamente le pulizie post lezione. Ne va della sicurezza di chi lavora, di studenti e docenti”.

