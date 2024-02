(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 000000

Piacenza, 4 febbraio 2024

Oggetto: Cinema d’argento, domani lunedì 5 febbraio in cartellone “50 km all’ora” con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi. Ingresso 3 euro

Appuntamento domani, lunedì 5 febbraio alle 15, alla Multisala Politeama, con la rassegna “Cinema d’argento”. In cartellone questa settimana, con biglietto di ingresso al prezzo speciale di 3 euro, il film “50 km all’ora” (Italia, 2024) diretto da Fabio De Luigi. Nel cast, oltre allo stesso regista, Stefano Accorsi, Elisa Di Eusanio, Giorgio Arena, Barbara Abbondanza. Terza commedia diretta da De Luigi, da lui scritta insieme al fedele sodale Giovanni Bognetti, “50 km all’ora” è un road movie tutto italiano, anzi romagnolo, che coniuga divertimento e tenerezza, tratto dal campione d’incassi tedesco del 2018 “25 km/h” di Markus Goller.

La morte del padre riunisce, decenni dopo, i fratelli Rocco (De Luigi) e Guido (Accorsi), caratteri va da sé agli antipodi, un tempo complici e molti uniti, che però oggi – causa vecchie ruggini – non si parlano più. In sella a due motorini obsoleti e scassati (un Ciao e un Califfone), attraversano l’Emilia Romagna diretti a Cervia, per depositare le ceneri paterne sulla tomba della madre.

Per i suoi scopi e le sue intenzioni, “50km all’ora” è un film riuscito, centratissimo e, cosa non scontata, che fa ridere spesso, a volte di gusto. A sottolineare il colore regionale della storia, contribuiscono i preziosi cammei di Alessandro Haber (nel ruolo del padre), Vito e Paolo Cevoli (l’oste e il prete) e Marina Massironi (la cantante).