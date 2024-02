BIT Milano

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 La Camera di Commercio Frosinone Latina alla BIT di Milano

“Turismo Dual Use e interconnessioni sostenibili” al centro del

dibattito

Alla Borsa Internazionale del Turismo una delegazione di Camera di

Commercio e Azienda Speciale Informare. Oggi il primo convegno di una tre

giorni di confronti sulle nuove frontiere del turismo

Domenica 4 febbraio – Camera di Commercio Frosinone Latina e Azienda

Speciale Informare alla Bit – Borsa Internazionale Turismo – di Milano. Tre giorni

di incontri e convegni sul presente e sul futuro dell’industria globale dei viaggi

per essere al passo con un settore in continua evoluzione che strizza l’occhio

alla sostenibilità e alle nuove frontiere della tecnologia.

La delegazione – guidata dal Presidente di Camera di Commercio Frosinone

Latina, Assonautica Italiana e SiCamera, Giovanni Acampora, e composta da:

Guido D’Amico, membro di Giunta Camera di Commercio; Paolo Galante,

Consigliere Camerale; Vincenzo Di Lucia, Vice Presidente Vicario dell’Azienda

Speciale Informare; Florindo Buffardi, Consigliere Delegato al Turismo di

Informare; Norberto Ambrosetti, Direttore Economia del Mare e Area Turismo

di Informare e Felice D’Argenzio, Responsabile Area Economia del Mare e

Turismo di Informare – presente alla Bit, all’interno dello stand della Regione

Lazio, fino al prossimo martedì 6 febbraio. Dopo l’inaugurazione della

manifestazione, alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, la

delegazione ha dato il via agli incontri.

“Turismo Dual Use: interconnessioni sostenibili”

“Turismo Dual Use”, questo il tema al centro del primo workshop in programma

per la giornata di oggi. Intenso il dibattito con un tavolo dei relatori di assoluto

spessore. Ad aprire i lavori, il Presidente Giovanni Acampora: “L’obiettivo di

incontri come quello di oggi è di creare sinergie tra pubblico e privato. In questo

senso il sistema camerale è sulla strada giusta, essendo in grado di intercettare

le necessità delle imprese per mettere a terra progetti che rispondano alle loro

istanze. Innovazione, digitalizzazione, sostenibilità saranno gli asset

fondamentali sui quali proiettare le nostre azioni. Occorre far conoscere il

modello Italia nel mondo. E possiamo farlo partendo proprio dalla regione Lazio,

un laboratorio di eccellenza, mettendo a sistema i vari tipi di turismo, da quello

del mare a quello esperenziale, da quello enogastronomico a quello della

cultura, della montagna, dei laghi, per fornire un’offerta integrata e vincente”.

A prendere poi la parola, Andrea Prete Presidente nazionale di Unioncamere:

“Veniamo da un anno proficuo per quel che riguarda il comparto turistico in

Italia, il 2023 ha registrato numeri importanti con trend positivi. Ora è il momento

di crescere e migliorare intercettando i cambiamenti e le nuove aspettative dei

turisti. Oggi, soprattutto le nuove generazioni, hanno un approccio diverso

rispetto al concetto di viaggio e dobbiamo intercettare questi cambiamenti per

dare risposte al turismo del futuro”.

Ha centrato il focus sul Giubileo, Antonio Aurigemma, Presidente del Consiglio

regionale del Lazio: “La nostra regione vanta un patrimonio straordinario.

Dobbiamo avere la capacità di fare rete per metterlo a sistema e valorizzarlo

facendolo conoscere oltre i confini nazionali. L’Amministrazione regionale deve

affiancare le imprese, snellendo in primis la burocrazia che rischia di paralizzare

gli obiettivi di crescita. Penso ad esempio al Giubileo, il nostro compito sarà

quello di accogliere milioni di turisti e sarà una partita importante da giocare

insieme per far conoscere le nostre eccellenze guardando oltre i confini della

città di Roma”.

La Senatrice Simona Petrucci, Commissione Ambiente ha, poi, aggiunto: “Oggi

l’Europa ci chiede di creare realtà sostenibili, sfruttando l’ambiente ma non

depauperandolo. Per farlo occorre creare un confronto sul tema del turismo

mettendo sul tavolo dei Piani che mettano in comunicazione i vari tipi di turismo.

Così come è stato fatto per il Piano del Mare. Occorre valorizzare le aree

interne e collegarle con la costa. In Senato abbiamo fatto emendamenti proprio

per lo sviluppo delle aree interne. Infrastrutture, formazione, informazione,

dobbiamo lavorare insieme su questo per rispondere alle nuove esigenze

turistiche”.

L’Ad di Enit, Ivana Jelinic, ha osservato: “Abbiamo bisogno di imprenditori e

politici illuminati che sappiano cogliere le istanze del comparto. Le nostre

imprese, il nostro mondo produttivo sanno bene quali siano le loro reali

necessità; al contrario il legislatore è sempre più tardivo. Per questo, ognuno

per le sue competenze, può dare il suo contributo per poter esprimere tutte le

potenzialità del settore. Rendere le nostre realtà appetibili per gli investimenti,

puntare sulle infrastrutture, significa dare la possibilità di incrementare un

settore fondamentale della nostra economia”.

Di centralità dei dati ha parlato Loretta Credaro, Presidente Isnart: “Lo studio

dei dati è fondamentale per aver chiare le necessità dei turisti e per monitorare i

flussi e quello che si aspettano dalla scelta di un determinato territorio come

meta turistica. Riusciamo così anche ad avere indicazioni per quel che riguarda

la sostenibilità, fattore che va tenuto molto in considerazione perché sempre più

valutato dai viaggiatori. Questo ci serve per calmierare i processi di dual tourism

mettendo i dati a disposizione delle imprese e preparandole alle nuove frontiere

del turismo”.

Il Vice Segretario Generale di Unioncamere Nazionale, Tiziana Pompei, ha

rimarcato: “Il settore del turismo sta avendo una grande ripresa dopo la

pandemia e le imprese del comparto costituiscono oggi il terzo settore più

importante stando agli ultimi dati di Unioncamere. Il ruolo delle Camere di

Commercio è fondamentale per osservare le necessità delle imprese. In questo

contesto l’Osservatorio sull’imprenditoria femminile certifica che le imprese

femminili siano una parte di assoluta rilevanza nel settore, soprattutto nel Lazio;

le donne infatti hanno un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità e della

responsabilità sociale e questo consente di confezionare un’offerta di altissima

qualità”.

L’Onorevole Gianluca Caramanna, consigliere per i Rapporti Istituzionali del

Ministero del Turismo, ha invece sottolineato: “La battaglia sulla sostenibilità la

si vince lavorando insieme anche per delocalizzare i flussi turistici. Questo si

può ottenere solo implementando i servizi e rendendoli eccellenti e di qualità.