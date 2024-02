(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 Legione Carabinieri Lazio

Compagnia di Palestrina

COMUNICATO STAMPA

PALESTRINA (RM) – CARABINIERI ARRESTANO UN 31ENNE ALBANESE GRAVEMENTE

INDIZIATO DI RAPINA AGGRAVATA.

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto

innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini

preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza

irrevocabile) ed al fine di preservare il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito che i Carabinieri della Compagnia di Palestrina

(RM) hanno arrestato un 31enne gravemente indiziato di una rapina aggravata

,effettuata all’interno di un noto negozio di abbigliamento del centro

Preneste.

Nello specifico, la sera del 29 gennaio, in viale Pio XII, i Carabinieri del

Nucleo Radiomobile e della Stazione di Palestrina sono intervenuti a seguito

di richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della proprietaria di un

negozio di abbigliamento. Giunti sul posto, la richiedente ha riferito ai

Carabinieri che, intorno alle 19:00, ovvero in prossimità dell’orario di

chiusura dell’esercizio, un uomo con occhiali da sole, una felpa nera con

cappuccio calzato, armato di un coltellino, si era introdotto all’interno

del suo negozio e, sotto minaccia, l’aveva costretta a consegnare l’intero

contenitore della cassa continua con il denaro, per poi darsi alla fuga a

piedi nelle vie limitrofe.