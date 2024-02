ATTENTATO A PARIGI, SALVINI: “ENNESIMA RISORSA SBARCATA IN ITALIA, DIFENDERE I NOSTRI CONFINI SIGNIFICA DIFENDERE L’EUROPA”

(AGENPARL) – Roma, 03 feb 2024 – “L’accoltellatore maliano che ha scatenato il panico a Parigi era sbarcato a Pozzallo il 22 agosto 2016, durante il governo Renzi. Non è la prima volta che una “risorsa” arrivata in Italia semina il terrore in Europa, basti pensare all’attentatore di Berlino del dicembre 2016: era approdato a Lampedusa, esattamente come il tunisino che a Bruxelles ha freddato due svedesi lo scorso ottobre.

La difesa dei confini italiani è la difesa dei confini europei: continuerò a dirlo e pensarlo, anche se per averli protetti la sinistra mi ha mandato a processo e rischio fino a 15 anni di galera”. Lo dice il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.