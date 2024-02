(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 Agricoltura. Sottosegretario La Pietra, giusto che chi si è piegato in passato corregga la propria posizione.

“La protesta degli agricoltori è legittima e condivisibile e il governo Meloni si è immediatamente attivato nei confronti dell’Unione Europea, anticipando le istanze degli agricoltori italiani.

Noi siamo per un’agricoltura amica, alleata e non nemica dell’ambiente.

Ci siamo fin da subito prefissati come principale obiettivo la tutela dei prodotti italiani e della produzione nazionale, contrastando con fermezza l’italian sounding e ogni forma di concorrenza sleale rispetto alle nostre eccellenze. Siamo il primo Paese a proibire la produzione e commercializzazione della carne sintetica in contrasto con il nostro modello agricolo, ma è innegabile che il malessere dei nostri agricoltori nasca da lontano e su questo pesa la