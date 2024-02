++ AGGIORNAMENTO SS275 A TRICASE ++ TRAFFICO NUOVAMENTE REGOLARE DOPO L’INCIDENTE TRA AUTO E MOTOCICLO

(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 ++ AGGIORNAMENTO SS275 A TRICASE ++

La circolazione sulla statale 275 “di S. Maria di Leuca” è nuovamente regolare in seguito al sinistro a Tricase, in provincia di Lecce (KM 21).

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un motociclo e un’autovettura. Il conducente del motociclo è deceduto

PUGLIA, ANAS: PER INCIDENTE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE 275 “DI S. MARIA DI LEUCA” A SPECCHIA (LE)

* coinvolti un motociclo e un’autovettura

* una persona deceduta

Bari, 3 febbraio 2024

A causa di un incidente si registra traffico rallentato sulla strada statale 275 “di S. Maria di Leuca” a Specchia, in provincia di Lecce.

Per cause in corso di accertamento un’autovettura e un motociclo si sono scontrati. Nell’impatto il conducente del motociclo è deceduto.

Il personale di Anas e le Forze dell’Ordine sono intervenute sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la regolare transitabilità lungo la statale il prima possibile.

