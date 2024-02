(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]

Giochi Olimpici: Berruto (Pd), Giorgetti silura Abodi e ammette fallimento governo

Il ministro Giorgetti silura il suo collega Abodi. Le sue parole sul ‘quasi pentimento’ per aver ottenuto le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e sugli enormi ritardi nei lavori sono l’ammissione dell’incapacità e dell’inadeguatezza del governo. Lo ringraziamo per l’onestà intellettuale e insieme a lui richiamiamo il suo governo alla responsabilità e all’urgenza di evitare all’Italia una figura penosa e un danno di immagine su scala mondiale.

Ribadiamo il nostro sconcerto sulla follia di una nuova pista a Cortina che rischia di non vedere la luce neanche per l’obiettivo per il quale è stata pensata perché se il Cio conferma la bocciatura, noi rischiamo che in quella pista non si disputino i giochi olimpici. Quindi è veramente il grottesco assoluto: un’opera che nasce con il rischio di non poter essere neanche usata per il suo scopo. A questo punto chiediamo che si trovino le risorse per far smontare la pista di Cesana e per riforestare l’intera area, perché non rimanga lì inutilizzato quell’ecomostro, simbolo plastico della insostenibilità di queste discipline.

Così il deputato Pd Mauro Berruto, responsabile nazionale per lo Sport del Partito Democratico.

Roma, 2 febbraio 2024