CS Scuola Futura, il campus itinerante del Mim a Cagliari dal 2 al 5 febbraio

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 SCUOLA

FUTURA

Campus itinerante

con laboratori e attività formative

per studenti e personale scolastico,

in occasione della Settimana delle STEM

CAGLIARI

2-5 febbraio 2024

PNRR ISTRUZIONE

NextGenerationEU

Arriva a Cagliari Scuola Futura Campus,

il campus itinerante del PNRR Istruzione,

che toccherà tutte le Regioni per

promuovere la formazione sulla didattica

innovativa e coinvolgere le comunità

scolastiche sui temi e sulle sfide del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2024

PASSEGGIATA COPERTA DEL BASTIONE DI

SAINT REMY

Ore 18:00 – 22:00

Apertura di Scuola Futura Cagliari

Laboratori musicali

SABATO 3 FEBBRAIO 2024

SA MANIFATTURA

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CAGLIARI

Ore 09:00 – 19:00

Ore 09:00 – 19:00

Laboratori di formazione STEM

per studentesse e studenti delle scuole secondarie

Laboratorio di formazione

per studentesse e studenti delle scuole secondarie

SOCCER & DATA CUP: torneo di calcio a 5 maschile e femminile e

DONNE NELLA SCIENZA: simulazione dei lavori dell’Assemblea

laboratorio di analisi dati (il torneo si svolgerà presso i Campi Ossigeno, il

generale delle Nazioni Unite dedicata alla Giornata Internazionale delle

laboratorio sull’analisi dei dati si svolgerà presso Sa Manifattura)

Donne e delle Ragazze nella Scienza (11 febbraio)

CALCIO & MEDIA: laboratorio sulle nuove competenze della

comunicazione sportiva

NAVIGARE CON LE STEM: laboratorio sulle competenze STEM

nel mondo della navigazione. Il laboratorio di nautica si svolgerà presso

l’Istituto Nautico Buccari

GENERAZIONE AI: laboratorio di scoperta e creazione con

l’intelligenza artificiale

SPACE STEM: laboratorio STEM sulle trasformazioni

del paesaggio lunare

FOOD & STEM: laboratorio di ricerca, mappatura e sperimentazione

PASSEGGIATA COPERTA DEL BASTIONE DI

SAINT REMY

culinaria tra arte e scienza

STEM AL PLURALE: laboratori integrati di orientamento alle STEM

(archeometria, climatologia, astrofisica e numerologia)

MEDIA LAB: laboratorio di storytelling e produzione multimediale

Ore 10:00 – 13:00

Laboratori di formazione STEM

per alunne e alunni delle scuole primarie

Tinkering LAB. Giochiamo con le STEM: laboratorio a cura

Formazione STEM per dirigenti, docenti

e personale scolastico

Studiare con l’AI

Scienziate: femminile plurale

Masterclass STE(A)M

Workshop STEM

delle Equipe Formative Territoriali

Ore 16:00 – 18:30

Presentazione buone pratiche e

laboratori STEAM delle scuole

Formazione per i poli formativi

per la transizione digitale

Ore 21:30 – 23:00

Sportelli informativi sulle azioni PNRR

per enti locali, scuole e ITS

Next Gen – Scuola Futura racconta

DOMENICA 4 FEBBRAIO 2024

SA MANIFATTURA

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CAGLIARI

Ore 09:00 – 19:00

Ore 9:00 – 18:00

Laboratori di formazione STEM

per studentesse e studenti delle scuole secondarie

Laboratori di formazione

per studentesse e studenti delle scuole secondarie

SOCCER & DATA CUP

CALCIO & MEDIA

NAVIGARE CON LE STEM

GENERAZIONE AI

SPACE STEM

FOOD & STEM

STEM AL PLURALE

MEDIA LAB

Formazione STEM per dirigenti, docenti

e personale scolastico

Studiare con l’AI

Scienziate: femminile plurale

Masterclass STE(A)M

Workshop STEM

DONNE NELLA SCIENZA

PASSEGGIATA COPERTA DEL BASTIONE DI

SAINT REMY

Ore 10:00 – 12:00

Laboratori artistici e musicali,

presentazione buone pratiche STEAM delle scuole

Formazione per i poli formativi

per la transizione digitale

Ore 16:00 – 18:30

Laboratori artistici e musicali,

presentazione buone pratiche STEAM delle scuole

Ore 21:30 – 24:00

Laboratori di musica digitale

LUNEDÌ 5 FEBBRAIO 2024

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CAGLIARI

SA MANIFATTURA

Ore 09:00 – 13:00

Ore 09:00 – 13:00

Laboratori di formazione STEM

per studentesse e studenti delle scuole secondarie

Laboratori di formazione

per studentesse e studenti delle scuole secondarie

SOCCER & DATA CUP

CALCIO & MEDIA

NAVIGARE CON LE STEM

GENERAZIONE AI

SPACE STEM

FOOD & STEM

STEM AL PLURALE

MEDIA LAB

Formazione STEM per dirigenti, docenti e

personale scolastico

Studiare con l’AI

Scienziate: femminile plurale

Masterclass STE(A)M

Workshop STEM

Formazione per i poli formativi

per la transizione digitale

DONNE NELLA SCIENZA

PASSEGGIATA COPERTA DEL BASTIONE DI

SAINT REMY

Ore 10:00 – 14:00

Laboratori di formazione STEM

per alunne e alunni delle scuole primarie

Tinkering LAB. Giochiamo con le STEM: laboratorio a cura

delle Equipe Formative Territoriali

Sportello informativo sulle azioni PNRR

per enti locali

TEATRO LIRICO

Ore 15:15

Chiusura di Scuola Futura Cagliari

SOCCER & DATA CUP

torneo maschile

torneo femminile

Al torneo partecipano le squadre classificate ai primi

quattro posti dei campionati studenteschi maschili e

femminili 2022-2023 (squadre provenienti da scuole di

Abruzzo, Lombardia, Umbria e Valle d’Aosta per il torneo

maschile, e da scuole di Emilia Romagna, Marche, Trentino

e Veneto per il torneo femminile).

SABATO – 10:00 – 18:00

fase a gironi

Gare ogni 20 minuti

DOMENICA – 9:30 – 13:00

semifinali

09:30

10:20

11:10

12:00

10:05

10:55

11:45

12:35

Prima semifinale maschile

Prima semifinale femminile

Seconda semifinale maschile

Seconda semifinale femminile

LUNEDÌ – 11:00 – 13:00

finali

11:00

11:40

12:10

12:40

11:20

12:00

12:30

13:00

Finale 3°- 4° posto maschile

Finale 3°- 4° posto femminile

Finale 1°- 2° posto maschile

Finale 1°- 2° posto femminile

