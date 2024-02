𝗩𝗘𝗥𝗧𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗘𝗫 𝗖𝗧𝗠 | 𝗔𝗦𝗖𝗢𝗠 𝗦𝗜 𝗜𝗠𝗣𝗘𝗚𝗡𝗔 𝗔𝗗 𝗔𝗦𝗦𝗨𝗠𝗘𝗥𝗘 𝗜 𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 VERTENZA EX CTM | Ascom si impegna ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori

Si Γ¨ svolto nella giornata di ieri, presso il varco 10 della raffineria Eni di Taranto, un presidio di solidarietΓ organizzato dalla UILTEC di Taranto a seguito del rischio imminente di perdita del lavoro per cinque operai della ex CTM, azienda dell’appalto che operava nel sito Eni.

Il segretario provinciale della UILTEC di Taranto, Amedeo Guerriero, commenta positivamente l’incontro con ASCOM, azienda che subentra a CTM.

β€œForse abbiamo messo – ha detto – la parola fine a una vertenza che poteva mettere in bilico 5 famiglie che rischiavano di perdere il lavoro e quindi l’unico mezzo di sostentamento economico familiare. Ascom si Γ¨ impegnata ad assumere a tempo indeterminato i 5 lavoratori con 2 step fondamentali. Il primo avvenuto nella giornata di ieri con l’accordo di assunzione a tempo determinato fino alla metΓ di giugno di quest’anno. Poi si passerΓ a siglare per questi 5 lavoratori un contratto a tempo indeterminato”.

Una notizia questa positiva viste le innumerevoli vertenze occupazionali che stanno flagellando il territorio di Taranto facendo diventare ex tante aziende con i suoi lavoratori.

β€œPossiamo essere soddisfatti – conclude Guerriero – di aver guidato positivamente una trattativa delicata e difficile. Come UIL vigileremo affinchΓ© questo accordo venga rispettato sino alla fine. Il nostro impegno Γ¨, e resta, quello della tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”