Roma: Zan (Pd), Solidarietà al Gay Center

Le istituzioni non rimangano in silenzio

La guerra permanente della destra contro le persone lgbtqia+ legittima un clima di odio e violenza crescente. Le immagini sono spaventose: bastoni e insulti omofobi contro un presidio antidiscriminazioni. Solidarietà al Gay Center. Le istituzioni non rimangano in silenzio.

Così il deputato dem Alessandro Zan su X.

Roma, 1 febbraio 2024