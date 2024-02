L’UE firma un aiuto da 54 miliardi di dollari per l’Ucraina dopo che l’Ungheria si è fatta da parte

(AGENPARL) - ROMA, 1 Febbraio 2024 - L’Unione Europea ha concordato un gigantesco pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro (54 miliardi di dollari) per l’Ucraina dopo che il leader ungherese Viktor Orban è stato spinto a rinunciare alla sua richiesta che i finanziamenti fossero soggetti a voti di conferma annuali, presumibilmente sotto pena di severa punizione da parte del blocco se lo avesse fatto. non farti da parte.

È stato approvato un grosso pacchetto di aiuti da parte dell’Unione europea per l’Ucraina, ma l’ungherese Vikor Orban ha rinunciato alla sua opposizione, nonostante avesse precedentemente bloccato la misura nella precedente riunione dei capi di stato dell’Unione a dicembre. La BBC riferisce che l’Ucraina prevede di ricevere i primi pagamenti già a marzo e che pagherà “pensioni, stipendi e altri costi nei prossimi quattro anni”.

L’accordo sul finanziamento era necessario perché l’Unione europea sta già esaurendo i soldi del bilancio che aveva concordato di coprire dal 2021 al 2027, grazie alla spesa eccezionale e massiccia per il Coronavirus e l’Ucraina.

Bruxelles si era preparata ad una “resa dei conti” tra i capi di stato in un vertice cruciale oggi, mentre l’UE cercava di far passare un significativo pacchetto di aiuti nonostante la forte opposizione degli ungheresi. In materia di affari esteri e bilancio, tutti gli stati membri dell’Unione Europea hanno un veto assoluto – una salvaguardia creata per proteggere i piccoli stati dall’essere schiacciati dai grandi – e il leader ungherese Viktor Orban ha sostenuto che non era nell’interesse degli europei prolungare la guerra, né donare una somma così ingente di denaro.

Il compromesso ungherese offerto prevedeva, invece di firmare anni di aiuti per l’Ucraina in una sola volta, di essere soggetto a riconferma ogni anno, fornendo ai capi di Stato regolari spunti di riflessione per la supervisione. L’Unione Europea ha fortemente criticato questa posizione perché sottoporre a un voto annuale i soldi extra per l’Ucraina darebbe a Orban la possibilità di bloccare i soldi e avanzare richieste ogni anno nel proprio interesse per il resto del bilancio, che Bruxelles – che è spesso ai ferri corti con Budapest – è chiaramente desideroso di evitare.

In effetti, entrambe le parti si sono accusate a vicenda di usare la “tattica del braccio forte”. La volontà di Orban di esercitare il suo veto nazionale ha causato profonde polemiche a Bruxelles e chiede persino una riforma delle basi costituzionali dell’Unione per privarlo dello strumento, minando potenzialmente uno dei principali controlli ed equilibri che tengono unita l’Unione. L’Unione, nel frattempo, è stata accusata di ricattare l’Ungheria con la minaccia di un “armageddon” finanziario se non si adeguasse.

Orban aveva precedentemente affermato che la forte spinta per costringere Budapest a impegnarsi per diversi anni di finanziamenti per l’Ucraina è motivata dalle preoccupazioni che i cittadini europei possano dire la loro sulla questione nelle prossime elezioni del Parlamento europeo di giugno, in cui i partiti populisti di destra – che sono generalmente scettici nei confronti della guerra in Ucraina – sono destinati a ottenere grandi guadagni e sono attualmente destinati a vincere le elezioni in almeno nove Stati membri.

“Tra cinque mesi ci saranno le elezioni in Europa. Trascureremmo completamente l’opinione degli europei prendendo oggi una decisione che impegnerebbe l’Europa per quattro anni e che comporta una somma enorme! Come se l’opinione della gente non avesse importanza e qualunque sia il risultato delle elezioni europee di giugno… Se l’Europa intende comportarsi come una comunità democratica basata sullo Stato di diritto, semplicemente non possiamo prendere una decisione del genere”, ha detto Orbán.

Il fatto che l’Ungheria si sia fatta da parte per il pacchetto di contanti è il secondo passo indietro di questo tipo nei confronti dell’Ucraina recentemente, con il paese che ha anche firmato il blocco che si muove verso l’Ucraina come stato membro lo scorso anno, nonostante avesse detto che si sarebbe opposto.

I leader europei hanno celebrato l’accordo, ma per l’Ucraina la firma dell’accordo da 50 miliardi di euro è stata un’opportunità per chiedere di più. Esprimendo la sua gratitudine per il denaro, il presidente ucraino Zelenskyj si è comunque affrettato a sottolineare che l’Europa non sta inviando abbastanza armi. Secondo The Guardian, ha detto al vertice tramite collegamento video che: “Sfortunatamente, l’attuazione del piano europeo per fornire un milione di proiettili di artiglieria all’Ucraina è in ritardo. E anche questo è un segnale di competizione globale, nella quale l’Europa non può permettersi di perdere.​

“Ed è per questo che oggi la vostra unità è così necessaria nella creazione del Fondo di assistenza all’Ucraina all’interno del nostro Fondo europeo per la pace. Questo è il tipo di affidabilità e sostegno a lungo termine che ora dobbiamo offrire di fronte alle sfide corrispondenti. Non meno di 5 miliardi di euro all’anno, per una durata di 4 anni. Una chiara priorità”.