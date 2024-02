(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 **Grosseto, 620mila euro per la sicurezza della scuola primaria e

dell’infanzia di via Mazzini**

/Scritto da Antonio Cannata, giovedì 1 febbraio 2024 alle 17:20/

Per la messa in sicurezza sismica e l’adeguamento antincendio, la scuola

primaria e dell’infanzia di via Mazzini a Grosseto potrà contare su un

contributo di 620mila in arrivo dalla Regione.

Il finanziamento rientra nella programmazione regionale del Fondo sviluppo

e coesione 2021/2027, varata con una delibera lo scorso lunedì e che sarà

oggetto nelle prossime settimane di un’intesa con il Governo.

“Con la programmazione regionale dell’Fsc – spiega il presidente della

Regione Toscana Eugenio Giani – abbiamo voluto riservare interventi

rilevanti sulle scuole”.

“Siamo orgogliosi – prosegue il presidente – di contribuire alla messa in

sicurezza di uno storico edificio nel bellissimo centro storico di

Grosseto”.